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МТС в рамках buy back выкупил акции у АФК «Система» на 240 млн руб 

Прайм 58 минут назад
МТС выкупил акции у АФК «Система» на 240 млн рублей
Фото: РИА Новости
Крупнейший российский сотовый оператор МТС в рамках программы обратного выкупа акций приобрел у АФК "Система" 778,144 тысячи обыкновенных акций на сумму 240,059 миллионов рублей, говорится в сообщении МТС.
Акции были приобретены 13 мая у Sistema Finance S. A (дочерняя структура АФК "Система") компанией "Бастион" (100% дочернее общество МТС).
Совет директоров МТС 19 марта одобрил программу выкупа обыкновенных акций компании (в том числе представленных в виде ADS) на общую сумму до 15 миллиардов рублей сроком на один год. Программа начала действовать 31 марта.
Половина средств направлена на выкуп бумаг у АФК "Система", которая владеет контрольным пакетом акций оператора (через 100% дочернюю структуру АФК Sistema Finance), остальные средства направлены на выкуп акций с открытого рынка.
В результате реализации программы эффективная доля группы АФК "Система" в капитале МТС не уменьшится и останется контрольной.
МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер — АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании — 55,64% акций, доля эффективного участия — 50,007%).
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Комментарии
Компании , Владимир Евтушенков , АФК Система , МТС
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