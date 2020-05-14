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Сбербанк одобрил зарплатных кредитов на 21,2 млрд рублей 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Сбербанк одобрил зарплатных кредитов на 21,2 млрд рублей
Фото: РИА Новости
Сбербанк получил от бизнеса заявок на зарплатные кредиты на сумму более 42 миллиардов рублей, при этом выдал ссуд на 13 миллиардов рублей из одобренных 21,2 миллиарда рублей, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов.
"Госпрограмма кредитования на выдачу зарплат под 0% работает чуть больше месяца. За это время клиенты подали в Сбербанк заявки на сумму более 42 миллиардов рублей, одобрено кредитов на сумму более 21,2 миллиарда рублей, выдано — около 13 миллиардов рублей", — сказал он.
По собственной расширенной программе кредитных каникул для бизнеса Сбербанк с конца марта получил более 85 тысяч заявок, одобрил более 61 тысячи заявок, но пока успел провести реструктуризацию только по 48 тысячам договоров.
"Общий объем реструктуризации составил 111 миллиардов рублей. Высокий спрос на реструктуризацию мы наблюдаем в ритейле, общественном питании, отрасли бытовых услуг населению. Заявки на реструктуризацию подали 28% компаний — заемщиков банка из непродовольственного ритейла, более 34% клиентов сферы общепита, примерно 40% компаний туристического, спортивного бизнеса, отраслей досуга и образования, более 60% компаний, занимающихся выставочной деятельностью", — рассказал Попов.
По его словам, в апреле произошло снижение объемов кредитования в пострадавших отраслях на чуть более 8,5% в годовом выражении, в остальных отраслях — почти на 18%. Объём выдачи кредитов клиентам из пострадавших отраслей составил 60 миллиардов рублей по сравнению с 65,8 миллиардами рублей в апреле 2019 года. По остальным отраслям объём новых выдач составил 731 миллиард, тогда как в апреле 2019 года — 890 миллиардов рублей. Попов добавил, что более активное кредитование клиентов пострадавших отраслей, скорее всего, связано с запуском программ господдержки.
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Комментарии
Компании , Анатолий Попов , Сбербанк России
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