ФОНБЕТ сделала заявление о включении в предварительный список системообразующих предприятий 

В свете включения компании ФОНБЕТ Правительством РФ в предварительный список системообразующих предприятий нашей страны мы наблюдаем беспрецедентное внимание к нам со стороны средств массовой информации и различных информационных ресурсов. В этой связи считаем принципиально важным сформулировать несколько положений, которые помогут лучше понять ситуацию и нашу позицию. Об этом ФОНБЕТ сообщает на своем сайте.

Первое. Несмотря на все слухи, порой даже совсем абсурдные из разряда «теории заговора», мы продолжаем, как и прежде, свою основную деятельность и, более того, остаемся лидерами российского рынка. Букмекерская компания, наш сайт и приложение доступны для всех клиентов, служба поддержки работает традиционно в формате 24/7. Стабильная работа, комфорт и удобство клиентов остаются главным приоритетом ФОНБЕТ.

Второе. По поводу включения нашей компании в предварительный список системообразующих предприятий. Как мы говорили ранее, большинство подобных списков формируются по набору формальных критериев. Мы, как лидер букмекерского рынка, являемся крупнейшим налогоплательщиком отрасли, что вкупе с обширным штатом сотрудников и другими сопутствующими факторами (страховые взносы и прочие отчисления) могло соответствовать критериям указанного списка.

Однако нам финансовая помощь от государства сейчас не требуется — мы заранее оптимизировали свои расходы и оказались готовыми к текущей экономической ситуации. Поэтому мы сразу, как увидели себя в данном списке, предприняли все возможное, чтобы добровольно из него выйти.

Третье. Мы с самого начала активной фазы пандемии коронавирусной инфекции оказываем благотворительную помощь. В частности, адресатами финансовой поддержки стали благотворительные фонды, в том числе наш давний надежный партнер — фонд «Добрые дела», а также социальные учреждения в разных регионах России (детские дома, психоневрологические интернаты и дома престарелых). Плановая помощь оказывается также пожилым людям, бывшим спортсменам. Вся информация о наших пожертвованиях доступна на странице благотворительной программы «Ставка на добро».

Наконец, четвертое. Вследствие вышеупомянутого внимания мы наблюдаем резкий рост публикаций с недостоверной информацией, которые представляются читателям как сенсационные откровения о компании и ее владельцах. Это делается исключительно с целью громкого заголовка или, более того, в попытке информационного шантажа нашей компании.

В связи с этим мы хотели бы заявить, что вся официальная информация о компании располагается на нашем сайте.

Информация об участниках ООО «Ф. О. Н.» является открытой и содержится в Едином государственном реестре юридических лиц на сайте налоговой службы , и никому, кроме лиц, представленных в данном реестре, не принадлежит ни одна доля нашей компании. Поэтому нам бы хотелось напомнить читателям о необходимости воспринимать любые подобные публикации с осторожностью и разумным скептицизмом.

И еще по этому пункту. Мы также хотели бы заявить, что наша компания оставляет за собой право на судебное разбирательство за любые попытки клеветы или шантажа в ее сторону. Мы будем расценивать такие действия как умышленное нанесение ущерба деловой репутации компании ФОНБЕТ.

Самое главное сейчас — берегите себя и своих близких, пусть вирус уйдет как можно быстрее, и мы все снова вернемся к привычной жизни.