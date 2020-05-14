Шейхи из «Манчестер Сити» хотят купить российский клуб

Владельцы «Манчестер Сити» хотят приобрести российский футбольный клуб. В интересах компании City Football Group (CFG), которой принадлежит контрольный пакет акций «горожан», находится одна из команд РПЛ.

Компания City Football Group (CFG) может приобрести пакет акций одного из российских клубов и вложить в него свои финансы. Бизнесмены заинтересовались данной идеей после чемпионата мира — 2018, который прошел в России. О потенциальном выходе CFG на отечественный рынок сообщило издание «РБ Спорт», при этом название клуба, которым, вероятно, заинтересована компания не сообщается. При этом отмечается, что в планах City Football Group имеется команда-участник Российской премьер-лиги.

С ней, по данным источника, бизнесмены через посредника уже провели переговоры в феврале, однако тогда же они были оперативно приостановлены.

Одной из причин стал кризис, вызванный во всем мире из-за пандемии коронавируса COVID-19. Но главной проблемой оказались санкции против «Манчестер Сити», владельцами которого холдинг под управлением арабского шейха Мансура ибн Зайд аль-Нахайяна и является. 15 февраля Судебная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уличила английский клуб в серьезных нарушениях правил клубного лицензирования и финансового фэйр-плей (ФФП). В частности, «горожане» были обвинены в незаконном завышении своих доходов от спонсоров, а также поддельных документах об отсутствии убытков, которые были направлены в УЕФА в период с 2012 по 2016 годы. За данное нарушение «Сити» был оштрафован на €30 млн Главным же наказанием стало отстранение клуба от участия в еврокубковых турнирах в течение двух ближайших сезонов (2020/21 и 2021/22).

В «Манчестер Сити», комментируя данный вердикт, уточнили, что о прошедшем расследовании и возможных санкциях знали еще с декабря 2018 года. После вынесенного Судебной палатой УЕФА решения же руководство клуба подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

«Манчестер Сити» разочарован, но не удивлен заявлением Судебной палаты УЕФА. Клуб всегда выражал необходимость поиска независимого органа, чтобы беспристрастно рассмотреть все неопровержимые доказательства в поддержку своей позиции. Клуб официально подал жалобу в дисциплинарный орган УЕФА, жалобу, которая была подтверждена решением CAS», — говорится в сообщении.

Рассмотрение жалобы англичан в суде ожидалось ориентировочно в начале лета, однако из-за пандемии COVID-19 данное расследование, вероятно, будет отложено на более поздний срок, чем в руководстве «Сити» крайне недовольны. Владельцы клуба рассчитывают решить проблему как можно быстрее, чтобы иметь ясность относительно дальнейших действий. Особенно это основано на волнениях внутри команды. Например, один из лидеров «Сити», бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне заявил о намерении покинуть клуб, если тот проиграет дело в CAS.

«Я просто жду. Клуб сказал нам, что они подают апелляцию и почти на 100% уверены, что они правы. Вот почему я жду. Я доверяю своей команде. Как только будет окончательное решение, я обдумаю свое будущее. Два года без еврокубков — слишком долго. Если будет год, я еще могу посмотреть», — говорил бельгиец, которому после этого высказывания руководство «Сити» выразило готовность предложить новый контракт на улучшенных условиях с зарплатой 280 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Основатель холдинга City Football Group (CFG) шейх Мансур ибн Зайд аль-Нахайян приобрел «Манчестер Сити» летом 2008 года. Сначала он выкупил 90% акций «горожан», которыми всего лишь год владел тайский политик и бизнесмен Таксин Чиннават, а через год оставшиеся 10%. С приходом арабских шейхов в «Сити» стали вливаться огромные финансы, последовали громкие трансферы, а зарплаты игроков оказались одними из самых высоких не только в Англии, но и в Европе. На одних лишь покупках футболистов «горожане» в период с 2010 по 2019 год потратили €1,6 млрд, возглавив тем самым рейтинг, основанный на отчете CIES Football Observatory. Ближайшими преследователи английского клуба по расходам на трансферы стали «Барселона» (€1,5 млрд) и лондонский «Челси» (€1,4 млрд).

Вместе с финансовыми вливаниями последовали и титулы. С момента покупки контрольного пакета акций шейхом Мансуром «Сити» четыре раза выигрывал Английскую премьер-лигу, дважды становился обладателем Кубка Англии, завоевал пять Кубков английской лиги и три Суперкубка страны.

Для компании City Football Group (CFG) «горожане», впрочем, являются не единственным «клиентом». Всего холдинг управляет девятью клубами по всему миру.

Помимо манкунианцев это и австралийский «Мельбурн Сити», который был основан в 2009 году и приобретен шейхами в 2014-м, и основанный в 2013-м американский «Нью-Йорк Сити», который с 2015 года выступает в MLS, а также уругвайский «Монтевидео Сити», индийский «Мумбаи Сити», испанская «Жирона», японский «Йокогама», китайский «Сычуань Цзюню» и «Ломмел» из второго бельгийского дивизиона, который был приобретен в мае прошлого года. Причем холдинг согласился лишь на покрытие долга в размере 1,75 млн фунтов, других же вложений в клуб не последует. В 2017 году сообщалось, что шейхи также приобрели эквадорский «Гуаякиль Сити», однако та информация оказалась недостоверной — клуб просто был переименован из «Ривер Эквадор». Также в мае 2019-го сообщалось об интересе CFG к малайзийскому футбольному рынку, однако ни к каким переговорам дело так и не перешло.