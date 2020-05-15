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Немецкий регулятор отказался выводить «Северный поток — 2» из-под действия газовой директивы ЕС 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 45 минут назад
Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку Nord Stream 2 AG об освобождении газопровода «Северный поток — 2» от требований обновленной Газовой директивы Евросоюза.
Об этом сообщает РИА «Новости».
В начале мая издание Handelsblatt со ссылкой на проект решения ведомства сообщало, что Федеральное сетевое агентство Германии собирается отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение газопровода «Северный поток — 2» от требований обновленной Газовой директивы Евросоюза.
Оператор «Северного потока — 2» не согласился с предварительным решением регулятора ФРГ.
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