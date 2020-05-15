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Над «Газпромом» нависли жесткие санкции 

Вероника Полынина 23 минуты назад
Если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток — 2», президент США Дональд Трамп будет обязан ввести санкции, принятые в декабре с оборонным бюджетом США. Об этом заявил сенатор от Техаса Тед Круз, пишет «Лента.ру».
Круз отметил, что санкции одобрены американским правительством, и какие-либо исключения или трактовки закона исключены.
Трубоукладочик «Академик Черский» прибыл в Германию
Как сообщал «Рамблер», президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 финансовый год, который предусматривает введение санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Санкции могут быть введены в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов, а также топ-менеджеров этих компаний. Санкции включают запрет на въезд в США акционеров и должностных лиц, а также блокировку доступа к собственности.
Из-за санкций компания Allseas, которая занималась прокладкой «Северного потока — 2», приостановила работу и отозвала специальные суда. В качестве судна, способного завершить работы, назывался трубопрокладчик «Академик Черский». 9 мая это судно пришло в порт Мукран — базу строительства «Северного потока — 2».
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Компании , Видео , Экономика
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