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Раскол в «Нафтогазе Украины»: что это значит для России 

РИА Новости 1 час назад
Главный борец с «Газпромом» остался без работы
Фото: РИА Новости
Исполнительного директора "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко — руководителя команды по судебным искам против российского "Газпрома" — предупредили о скорой отставке. Только на этот год он анонсировал иск на восемь миллиардов долларов за потерянные "Нафтогазом" активы в Крыму и серию исков, связанных с новым транзитным договором, на общую сумму 17,3 миллиарда долларов. Почему оборвалась карьера борца с "Газпромом" и что будет с обещанными судебными разбирательствами — в материале РИА Новости.

Киевский мечтатель

"Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из Нафтогаза", — написал Витренко в Facebook в среду.
Эту новость немедленно растиражировали все украинские СМИ, что неудивительно. Ведь речь идет об увольнении не просто второго лица в крупнейшей государственной компании, а главного специалиста по борьбе с "Газпромом".
Сам Витренко неоднократно рассказывал в соцсетях про свою команду, которая постоянно придумывает новые судебные иски против российского газового холдинга. Так, 10 февраля он сообщил в Facebook:
"Ввиду неопределенности переформатирования "Нафтогаза" у меня есть время и вдохновение поработать над перспективой новых судов с "Газпромом".
Украинские наблюдатели отмечали, что люди Витренко в "Нафтогазе" работали автономно и подчинялась только ему, зачастую не принимая в расчет линию официального руководителя компании Андрея Коболева.
По сути, главной целью Юрия Витренко и его команды было содрать любыми способами как можно больше денег с "Газпрома".
"Некоторые утверждают, что превращение "Нафтогаза" из "черной дыры" в крупнейшего донора бюджета является в первую очередь следствием роста тарифов, — заявлял он. — Это неправда и пропаганда врагов Украины. На самом деле это прежде всего следствие изменений в наших коммерческих отношениях с "Газпромом".
Впрочем, борцы с Россией и себя на забывали. В 2018 году, после того как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,6 миллиарда долларов, набсовет украинской компании постановил передать на премии сотрудникам один процент этой суммы. В результате руководство выписало себе 20,7 миллиона долларов. В частности, Андрей Коболев получил 7,9 миллиона, а Юрий Витренко — шесть миллионов.
И это была только первая часть премии. А со второй случился скандал. В начале февраля украинский кабмин направил руководству "Нафтогаза" письмо с рекомендацией воздержаться от выплат за победу в споре с "Газпромом". Витренко обратился в суд. Это, похоже, переполнило чашу терпения киевских чиновников.
Слухи о том, что исполнительного директора "Нафтогаза" собираются уволить, появились месяц назад. На 16 апреля назначили заседание набсовета компании, где, по сведениям журналистов, предстояло решить судьбу Витренко и его людей.
Борцы с "Газпромом" подготовили красочную презентацию, в которой пообещали отсудить у России еще 17,3 миллиарда долларов (притом что сам "Нафтогаз" после выделения газотранспортной системы в отдельную компанию вряд ли стоит хотя бы десятую часть этой суммы).
В частности, команда Витренко предложила оштрафовать "Газпром" за то, что он не дает возможности покупателям получать газ на границе России с Украиной, не предоставляет газопроводы для транзита газа из Средней Азии и не предлагает независимым производителям в России "свопы" для экспорта в Европу. В общем, за то, что "Газпром" работает по российским законам, а не по схемам, придуманным в "Нафтогазе".
Однако набсовет не соблазнился обещаниями призрачных миллиардов и обоснованно решил, что исполнительный директор "Нафтогаза" окончательно оторвался от реальности, поэтому должен уйти в отставку.

Смена приоритетов

В официальном сообщении "Нафтогаза Украины" указывается, что увольнение исполнительного директора Юрия Витренко "связано с оптимизацией внутренней организационной структуры компании, а также перераспределением обязанностей между подразделениями".
"Некоторые функции дивизионов уже реструктуризированы, и аналогично будет реструктуризирован функционал исполнительного директора группы "Нафтогаз", — объясняют в компании.
Сам Юрий Витренко приводит другую версию:
"Наиболее логичное объяснение, почему меня увольняют, — сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с "Газпромом".
И в этом он, вероятно, прав.
Это стало понятно еще в ходе переговоров о продолжении транзита газа. Если Витренко старался выбить из России побольше денег, то Коболев откровенно вел дело к полному срыву нового договора, отказываясь обсуждать какие-либо варианты, кроме изначально нереальных украинских требований.
Все это лишь для того, чтобы транзит прекратился, поставки российского газа в Европу резко снизились, а освободившееся место на рынке занял американский СПГ. В конце концов Коболева отстранили от переговоров.
Сегодня у главы "Нафтогаза" новая цель, которая гораздо важнее судебных тяжб с "Газпромом", — передача нефтегазового сектора Украины под контроль западных компаний. Стоит отметить, что полномочия Юрия Витренко перейдут к принятому на работу в "Нафтогаз" зимой Отто Ватерландеру, начинавшему карьеру в Royal Dutch Shell. Тогда же еще одну ключевую должность в "Нафтогазе" — пост финансового директора — занял другой выходец из Royal Dutch Shell, Ван Дрил Петрус Стефанус.

Внешнее управление

Сам Андрей Коболев не раз заявлял о необходимости приватизировать "Нафтогаз". Как сообщают украинские телеграм-каналы, за день до уведомления Витренко об увольнении глава компании встречался в киевском ресторане SHELEST с министрами, экс-министрами и высшими государственными чиновниками.
Там были министр юстиции Денис Малюська, зампред Национального банка Украины Олег Чурий, замглавы офиса президента Юлия Ковалив, бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и другие лица, которых местные журналисты называют "группой влияния Джорджа Сороса на Украине". Принимал гостей в ресторане инвестбанкир Сергей Фурса из инвестфонда Dragon Capital, владелец которого Томаш Фиала представляет на Украине интересы американского миллиардера.
На встрече, помимо прочего, обсуждали приватизацию дочерней компании "Нафтогаза" — "Укргаздобычи", а также угрозы, связанные с законопроектом о запрете на работу иностранцев в наблюдательных советах украинских госкомпаний (его в марте подготовили депутаты Рады Андрей Деркач и Александр Дубинский).
"Состоялось совещание реального руководства Украины, где были Супрун, Коболев, Фурса — целая группа людей, которые разрабатывали концепцию жизни в нашей стране, — заявил по этому поводу депутат Рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. — Это решают не президент и не премьер, а Супрун и Коболев в ресторане. Они будут управлять нашими банками, всей нашей экономикой".
Украине, окончательно превращающейся в очередное "несостоявшееся государство" под внешним управлением, можно только посочувствовать. Однако смена приоритетов руководства "Нафтогаза" — на руку нашему "Газпрому".
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Компании , Статьи , Вадим Рабинович , Андрей Коболев , Юрий Витренко , Олег Чурий , Андрей Деркач , Александр Дубинский , Сергей Фурса , Джордж Сорос , Нафтогаз , Газпром , Shell , Правительство Украины , Верховная Рада , РИА Новости
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