Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.90
82.00
79.85
Прогноз
18.05 – 25.05
$
73.77
79.88
Индексы и котировки Brent
31.69
+0.60 Золото
1732.10
+0.00 РТС
1115.16
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
15.05
1.0838
–0.0117
30.04
1.0955
12.05
04.05
20.04

Алишер Усманов заинтересовался сирийской компанией 

News.ru 1 час назад
Алишер Усманов заинтересовался сирийской компанией
Фото: РИА Новости
Акционеры USM Holdings проявляют интерес к компании-партнёру сирийского телекоммуникационного оператора MTN Рами Махлуфа.
Как уточняет WaseelaTV, Алишер Усманов близок к тому, чтобы полностью завладеть компанией. По данным источников, MTN принадлежат Investcom Mobile и Invest Telecom. Российский предприниматель готов купить акции одной из этих компаний у бизнесменов, лояльных двоюродному брату действующего президента Сирии Башара Асада Махлуфу.
Принадлежащие родственнику сирийского лидера Syriatel и MTN оказались под прицелом надзорных органов. Государственное управление по телекоммуникациям и почтовой связи САР сообщило им о необходимости выплатить в пользу государства около 234 млрд сирийских фунтов ($456 млн) в качестве штрафа. Такая сумма, как указывается, необходима для «восстановления лицензии».
Ранее холдинг USM Алишера Усманова сообщил о договорённости о приобретении 100% «ИКС Холдинга» Антона Черепенникова. Сделка пройдёт через обмен долей акций компании, писал NEWS.ru.
Видео дня. Договор дороже денег: как менеджеры заставляют платить
News.ru: последние новости
Богатейшему человеку мира предрекли статус первого в истории триллионера Богатейшему человеку мира предрекли статус первого в истории триллионера Бундестаг: «Северный поток — 2» построят, а удорожание оплатят потребители Бундестаг: «Северный поток — 2» построят, а удорожание оплатят потребители Трубоукладчик «Газпрома» встал к причалу в немецком порту Трубоукладчик «Газпрома» встал к причалу в немецком порту
Комментарии
Компании , Башар Асад , Алишер Усманов , Антон Черепенников , Почта России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смена курса: Москва хитро ускользает от санкций США
Смена курса: Москва хитро ускользает от санкций США
Греф раскрыл надежный способ хранения сбережений
Греф раскрыл надежный способ хранения сбережений
Украина отреагировала на отказ Германии «Севпотоку-2»
Украина отреагировала на отказ Германии «Севпотоку-2»
Трубоукладчик «Северного потока-2» пошел обратно
Трубоукладчик «Северного потока-2» пошел обратно
Китай готовит обвал доллара
Китай готовит обвал доллара
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
01:11
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение