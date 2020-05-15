Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
73.95
82.00
79.85
Прогноз
18.05 – 25.05
$
74.00
80.00
Индексы и котировки Brent
32.60
+0.00 Золото
1743.96
–0.25 РТС
1117.42
–0.19
Динамика валют
EUR / USD
15.05
1.0812
–0.0143
30.04
1.0955
12.05
04.05
20.04

«Газпром» заставил сотрудников отказаться от части зарплат 

Lenta.ru 2 часа назад
«Газпром» заставил сотрудников отказаться от части зарплат
Фото: ТАСС
В Татарстане сотрудников ООО «Газпром трансгаз Казань» заставили отказаться от части зарплаты в пользу пострадавших из-за коронавируса. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на копию письма с соответствующим требованием.
Из документа следует, что денежные средства (зарплата за один день) будут перечислены в адрес дочерней структуры «Газпрома», отвечающей за общественное питание. Рядовые сотрудники с небольшими зарплатами опасаются, что участвовать в акции придется только им, в то время как высокооплачиваемые топ-менеджеры от этого откажутся.
Отмечается, что практика перечисления части зарплат в благотворительных целях существует в «Газпроме» уже давно. По словам работников, в 2014 году деньги собирались в связи с началом войны на Донбассе.
В профсоюзе подтвердили намерение провести подобное мероприятие, однако попросили адресовать вопросы в пресс-службу ООО «Газпром трансгаз Казань». Получить комментарии пока не удалось.
В конце апреля рабочие Чаянидинского месторождения (Якутия), ресурсной базы газопровода «Сила Сибири», устроили бунт. Поводом послужило недовольство вахтовиков обеспечением их деятельности в условиях угрозы распространения коронавируса. В результате генподрядчик принял решение о приостановке работы на месторождении.
Видео дня. Договор дороже денег: как менеджеры заставляют платить
Последние новости
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией Назван подавляющий коронавирус за 48 часов препарат Назван подавляющий коронавирус за 48 часов препарат Психологи объяснили положительное влияние коронавируса на жизнь россиян Психологи объяснили положительное влияние коронавируса на жизнь россиян
Комментарии 1
Компании , Газпром
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Госдуме ответили Германии по «Северному потоку — 2»
В Госдуме ответили Германии по «Северному потоку — 2»
Эксперт оценил решение Германии по «Севпотоку-2»
Эксперт оценил решение Германии по «Севпотоку-2»
Украина отреагировала на отказ Германии «Севпотоку-2»
Украина отреагировала на отказ Германии «Севпотоку-2»
Евро упал
Евро упал
Названа цена самой дорогой квартиры в России
Названа цена самой дорогой квартиры в России
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
01:25
Как Мексика заплатит за нефтяную дерзость
Экономика
Чем опасно досрочное погашение кредита​
18:41
Чем опасно досрочное погашение кредита​
Личный счет
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
01:09
Сделка с ОПЕК: РФ придется снизить добычу больше всех
Рынки
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
01:11
«Газпром» приготовился нарушить санкции США
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение