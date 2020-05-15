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Стало известно о планах Китая ввести санкции против Apple и Cisco 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Китай задумал наказать крупнейшие бренды США
Фото: Reuters
Китай намерен наложить санкции на американские компании Apple, Qualcomm и Cisco, утверждают СМИ со ссылкой на источник, близкий к правительству КНР.
«Китай примет решительные контрмеры для защиты своих законных прав, если США продолжат реализацию плана, запрещающего основным поставщикам микросхем, включая тайваньский TSMC, продавать чипы китайскому технологическому гиганту [Huawei]», –сообщил источник газеты Global Times, передает РИА «Новости».
Отмечается, что санкции также могут приостановить закупку самолетов Boeing, ограничить Qualcomm, Cisco и Apple.
В 2019 году США продлили разрешение на сотрудничество компаний с Huawei. США внесли Huawei в черный список весной того же года.
Также в августе 2019 года президент США Дональд Трамп посулил Apple «большие проблемы» в случае отказа закрыть заводы в Китае. Угрозы Трампа в адрес Apple обрушили биржи в США.
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Компании , Дональд Трамп , Cisco , Apple , Qualcomm , РИА Новости
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