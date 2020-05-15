Китай задумал наказать крупнейшие бренды США

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Qualcomm и Китай намерен наложить санкции на американские компании Apple Cisco , утверждают СМИ со ссылкой на источник, близкий к правительству КНР.

«Китай примет решительные контрмеры для защиты своих законных прав, если США продолжат реализацию плана, запрещающего основным поставщикам микросхем, включая тайваньский TSMC, продавать чипы китайскому технологическому гиганту [Huawei]», –сообщил источник газеты Global Times, передает РИА «Новости».

Отмечается, что санкции также могут приостановить закупку самолетов Boeing, ограничить Qualcomm, Cisco и Apple.

В 2019 году США продлили разрешение на сотрудничество компаний с Huawei. США внесли Huawei в черный список весной того же года.