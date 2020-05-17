В число богатейших жителей Британии вошли россияне

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Состояние Усманова, который поднялся с восьмой на седьмую строчку, оценили в 11,68 млрд фунтов стерлингов (14,14 млрд долларов), передает ТАСС.

Отмечается, что в 2020 году Усманов передал России 118 млн фунтов на борьбу с коронавирусом, передает РИА «Новости».

Михаил Фридман («Альфа-групп») оказался на 11 месте с 10,23 млрд фунтов стерлингов (12,4 млрд долларов), Роман Абрамович (Millhouse и Evraz ) — на 12-й с 10,16 млрд фунтов стерлингов (12,3 млрд долларов).

Возглавил рейтинг Джеймс Дайсон , глава компании по изготовлению электроприборов Dyson, с 16,2 млрд фунтов (19,6 млрд долларов). Индийские предприниматели Шри и Гопи Хиндуя и бизнесмены Дэвид Саймон Рубены с состоянием в 16 млрд фунтов (19,37 млрд долларов) делят второе место.

Sunday Times пишет, что из-за коронавируса за два месяца богатейшие жители Великобритании потеряли 54 млрд фунтов стерлингов (65 млрд долларов). Общее состояние тысячи самых богатых жителей Великобритании составляет 743 млрд фунтов стерлингов, что на 29 млрд меньше, чем в 2019 году.