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В число богатейших жителей Британии вошли Усманов, Фридман и Абрамович 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 1 час назад
В число богатейших жителей Британии вошли россияне
Фото: РИА Новости
В топ-20 богатейших жителей Великобритании вошли российские бизнесмены Алишер Усманов, Михаил Фридман и Роман Абрамович, свидетельствуют данные рейтинга Sunday Times.
Состояние Усманова, который поднялся с восьмой на седьмую строчку, оценили в 11,68 млрд фунтов стерлингов (14,14 млрд долларов), передает ТАСС.
Отмечается, что в 2020 году Усманов передал России 118 млн фунтов на борьбу с коронавирусом, передает РИА «Новости».
Он возглавляет холдинг USM (родительская структура компаний «Металлоинвест», «Мегафон», Mail.ru Group).
Михаил Фридман («Альфа-групп») оказался на 11 месте с 10,23 млрд фунтов стерлингов (12,4 млрд долларов), Роман Абрамович (Millhouse и Evraz) — на 12-й с 10,16 млрд фунтов стерлингов (12,3 млрд долларов).
Возглавил рейтинг Джеймс Дайсон, глава компании по изготовлению электроприборов Dyson, с 16,2 млрд фунтов (19,6 млрд долларов). Индийские предприниматели Шри и Гопи Хиндуя и бизнесмены Дэвид и Саймон Рубены с состоянием в 16 млрд фунтов (19,37 млрд долларов) делят второе место.
Sunday Times пишет, что из-за коронавируса за два месяца богатейшие жители Великобритании потеряли 54 млрд фунтов стерлингов (65 млрд долларов). Общее состояние тысячи самых богатых жителей Великобритании составляет 743 млрд фунтов стерлингов, что на 29 млрд меньше, чем в 2019 году.
Видео дня. Закупочные цены на основные продукты за неделю снизились
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Комментарии 4
Компании , Личный счет , Саймон Рубен , Алишер Усманов , Джеймс Дайсон , Дэвид Рубен , Михаил Фридман , Роман Абрамович , Мегафон , Евраз , Металлоинвест , Mail.ru Group , РИА Новости , Sunday Times , ИТАР-ТАСС
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