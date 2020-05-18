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Российские бизнесмены назвали самые пострадавшие от пандемии отрасли 

News.ru 34 минуты назад
Названы самые пострадавшие от пандемии отрасли
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Большинство предпринимателей в России уверены, что в дальнейшем кризис усугубится, следует из результатов проведённого разработчиком программного обеспечения для бизнеса «Мегаплан» исследования. Около 83% респондентов считают, что сильнее всего ситуация ударила по ресторанной отрасли.
Более 61% опрошенных упомянули также несущие убытки отрасли красоты и моды, 48,5% — производства. А легче всего, по мнению бизнесменов, кризис переживает IT-сфера (81% респондентов), игроки рынка телекоммуникаций (54,2%) и медицина (37,1%), передаёт РБК.
При этом 83% принявших в исследовании участие не надеются на государство, около 34% полагают, что спасти бизнес может переход в онлайн, и 21,3% считают оптимальным решением перевод сотрудников на «удалёнку» навсегда и отказ от офисов. Только чуть более 5% полагают, что власть помогает бизнесу или поможет в будущем.
Однако более половины, 53% респондентов, считают, что кризис делает бизнес только сильнее, с ними не согласны 52,3%.
Как писал NEWS.ru ранее, поправки, подготовленные Минэкономразвития РФ для законопроекта о поддержке экономики, предусматривают возможность арендатора помещения потребовать скидку или разорвать договор без штрафа. А собственники помещений смогут не возвращать обеспечительный платёж.
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Комментарии
Компании , Экономика , Минэкономразвития
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