Роспотребнадзор дал рекомендации по работе магазинов

Сотрудникам продовольственных магазинов необходимо носить маски и перчатки даже при отсутствии случаев COVID-19 в регионе, следует из рекомендаций, опубликованных на сайте Роспотребнадзора

"Штатный режим (отсутствие заболеваний COVID-19 в регионе и стойкая тенденция к снижению в стране): обязательный бесконтактный контроль температуры у работников, использование персоналом масок и перчаток в зависимости от технологических операций", — уточнили в ведомстве.

Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 290 тысяч, более 70 тысяч пациентов вылечились, 2722 умерли. За последние сутки зарегистрировано 8926 новых заболевших — на 783 меньше, чем 17 мая.

Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, SARS-CoV-2 заразились 4,5 миллиона человек, свыше 307 тысяч из них погибли. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), на первом месте по количеству жертв и заразившихся в последние месяцы остаются Соединенные Штаты, Россия заняла вторую строчку.

В начале прошлой недели Владимир Путин объявил, что период нерабочих дней, который продлился вплоть до 11 мая, завершился. По словам президента, Россия подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений, однако одномоментно это не произойдет. Но поскольку опасность COVID-19 сохраняется, борьба с эпидемией продолжится.

В Москве и многих других регионах продлили режим всеобщей самоизоляции. Жители столицы, помимо этого, могут передвигаться на транспорте только при наличии электронного пропуска, а в общественных местах, в том числе в магазинах и на работе, их обязали носить медицинские маски и перчатки.

Власти напоминают о важности социального дистанцирования и призывают не покидать свои дома без крайней необходимости, чтобы избежать новой волны заболеваемости и снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.