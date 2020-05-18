Торговые сети «прокредитовались» за счет гречки 

Андрей Тенишев. В момент ажиотажного спроса население сделало запасов некоторых продуктов питания до июня включительно. Тем самым россияне фактически прокредитовали всю цепочку поставок от поля до прилавка. Такую точку зрения в интервью "РГ" высказал начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы

"Это был такой большой беспроцентный кредит. Поэтому сейчас у всех участников этой цепочки — от производителей до торговых сетей — сформировалась хорошая подушка безопасности. С ее помощью вполне можно компенсировать сегодняшнее падение спроса и выручки", — считает эксперт.

Вместе с тем, по его мнению, в условиях снизившегося потребительского спроса точечные меры поддержки участников рынка должны быть. Такой мерой могло бы стать, например, субсидирование перевозок зерна из Зауралья в центральную часть России.