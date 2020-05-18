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Торговые сети «прокредитовались» за счет гречки 

Российская Газета 1 час назад
Торговые сети «прокредитовались» за счет гречки
Фото: РИА Новости
В момент ажиотажного спроса население сделало запасов некоторых продуктов питания до июня включительно. Тем самым россияне фактически прокредитовали всю цепочку поставок от поля до прилавка. Такую точку зрения в интервью "РГ" высказал начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Андрей Тенишев.
"Это был такой большой беспроцентный кредит. Поэтому сейчас у всех участников этой цепочки — от производителей до торговых сетей — сформировалась хорошая подушка безопасности. С ее помощью вполне можно компенсировать сегодняшнее падение спроса и выручки", — считает эксперт.
Вместе с тем, по его мнению, в условиях снизившегося потребительского спроса точечные меры поддержки участников рынка должны быть. Такой мерой могло бы стать, например, субсидирование перевозок зерна из Зауралья в центральную часть России.
Андрей Тенишев указывает на то, что ряд протекционистских мер по ограничению экспорта продуктов питания и сырья уже принято на уровне ЕЭК. Их достаточно, чтобы не волноваться за продовольственную безопасность страны.
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Комментарии
Компании , Андрей Тенишев , ФАС , Евразийская экономическая комиссия
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