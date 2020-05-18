Utair объявила о запуске рейсов внутри страны

Российский перевозчик Utair объявил о возобновлении рейсов внутри страны. Такую информацию со ссылкой на заявление президента авиакомпании Павла Пермякова публикует ТАСС.

Первый перелет после сокращения числа рейсов будет осуществлен по маршруту Санкт-Петербург — Махачкала 22 мая.

«Из-за вспышки коронавируса количество выполняемых полетов было временно сокращено. Но сейчас Utair начинает возобновлять прямое авиасообщение между регионами, минуя Москву», — отметил представитель компании, добавив, что пассажиры уже активно начали раскупать билеты.

Пермяков также уточнил, что полное восстановление рейсов будет зависть от спроса — если он будет высоким, то перевозчику удастся реализовать летнюю программу.

Ранее, 13 мая, сообщалось, что российский лоукостер «Победа» приступит к восстановлению авиаперелетов по направлениям внутри страны. Продажа билетов на летние рейсы по 73 маршрутам началась 14 мая на официальном сайте перевозчика. Средний тариф грядущего сезона оказался почти в три раза ниже аналогичных показателей за прошлый год.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.