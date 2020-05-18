Акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование принадлежащих России брендов Stolichnaya и Moskovskaya. Об этом сообщило издание NRC.
Как писал «Рамблер», в феврале апелляционный суд в Гааге подтвердил решение третейского суда о выплатах акционерам ЮКОСа. Вердикт был вынесен еще в 2014 году, но в 2016-м был отменен гаагским окружным судом. Минюст России обжаловал это решение, заявив, что суд «пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и „антиотмывочного“ регулирования».
Российские активы, на которые в Нидерландах получили право бывшие акционеры ЮКОСа, могут продать на аукционе в сентябре 2020 года.
В свою очередь представитель госпредприятия «Союзплодоимпорт», которому принадлежат права на бренды Stolichnaya и Moskovskaya, заявил о намерении оспаривать их арест, пишет принадлежащее Григорию Берёзкину издание РБК.
«Союзплодоимпорт» считает арест принадлежащих ему товарных знаков на территории Бенилюкса в рамках спора бывших акционеров компании ЮКОС и Российской Федерации неправомерным. Предприятие намерено обжаловать это решение и уверено, что арест товарных знаков будет отменен в судебном порядке», — подчеркнул он.