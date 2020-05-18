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Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа 

Lenta.ru и ещё 9 1 час назад
Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС. Об этом сообщило местное издание NRC.
Активы могут продать на аукционе в сентябре 2020 года, деньги в таком случае пойдут в пользу экс-акционеров компании в счет погашения компенсации в 50 миллиардов долларов, которая положена им по решению суда и которую отказалась выплатить Россия, сообщил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК Джонатан Хилл, представитель GML. Эта холдинговая компания представляет интересы бывших мажоритарных акционеров нефтяной компании.
В февраля Апелляционный суд Гааги оставил в силе решение арбитража от 2014 года и обязал Россию выплатить около 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОС. В Москве с таким решением не согласились и обжаловали его Верховном суде Нидерландов. С учетом пени, российская сторона в настоящее время должна экс-акционерам 57 миллиардов долларов.
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Компании , Видео , Григорий Березкин , Джонатан Хилл , ЮКОС , РБК
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