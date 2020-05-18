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«Синергия» создала акселератор с инвестиционным фондом 1 млрд рублей для поддержки российского малого бизнеса 

Партнерский материал 1 час назад
«Синергия» создала акселератор с инвестиционным фондом 1 млрд рублей для поддержки российского малого бизнеса
Фото: Синергия
Корпорация «Синергия» запускает новый проект — онлайн-акселератор для поддержки малого бизнеса — Synergy Online Accelerator. Программа направлена на помощь компаниям в поиске «бизнес-ангелов» и выведение лучших проектов на новый уровень даже в кризисный период. Инвестиционный фонд акселератора составляет 1 млрд рублей.
Пандемия коронавируса спровоцировала глобальный экономический кризис, который охватил все основные сферы бизнеса: производство, ритейл, HoReCa, ивент-индустрию, туризм, индустрию развлечений, логистику, девелопмент и многие другие. Одним из самых уязвимых сегментов стал малый бизнес, который до этого обеспечивал до 30% занятости населения страны и тем самым способствовал стабильному росту и развитию российской экономики. Чтобы поддержать предпринимателей этого сегмента и стимулировать создание и развитие бизнес-стартапов, «Синергия» запускает программу Synergy Online Accelerator, с помощью которой начинающие и молодые предприниматели смогут получить инвестиционную и менторскую поддержку от крупных предпринимателей России из разных сфер бизнеса.
«Особенность нашего акселератора в том, что он разработан в онлайн-формате, — объясняет руководитель Synergy Online Accelerator Александр Пустовит. — Механизм работы следующий: каждый желающий стартапер или владелец малого бизнеса из любого региона России может стать участником акселератора. Наши «бизнес-ангелы», используя свои компетенции, опыт и ресурсы, будут проводить работу над новыми проектами участников, оказывать им инвестиционную поддержку и таким образом вносить вклад в развитие российского бизнеса, а предприниматели, которые оказались из-за кризиса в трудной ситуации, получат разностороннюю помощь в развитии бизнеса. Также мы будем использовать в программе акселератора весь образовательный потенциал «Синергии»: все участники будут иметь возможность обучения у ведущих менторов. В течение трех месяцев прохождения программы Synergy Online Accelerator мы будет осуществлять постоянное сопровождение и оказывать помощь и поддержку ее участникам».
Участникам Synergy Online Accelerator нужно будет заполнить анкету и предоставить необходимую информацию о своем проекте. Они смогут претендовать на участие в программе, которая включает в себя трехмесячный курс обучения по ключевым темам для развития бизнеса, размещение стартапа в реестре развивающихся проектов, отправку питча «бизнес-ангелам», менторское сопровождение и инвестиционную поддержку для достижения максимальных результатов. По итогам прохождения программы на платформе Synergy.Online будет проходить Online Demo Day, в котором стартапы покажут, чего они добились, как потенциальным инвесторам, так и остальным участникам платформы.
«Бизнес-ангелами» Synergy Online Accelerator стали крупные российские предприниматели, эксперты по масштабированию и антикризисному управлению, такие как генеральный директор SPLAT Евгений Дёмин, генеральный директор группы компаний STONE HEDGE Максим Гейзер, управляющий директор «Рамблер» Максим Тадевосян, предприниматель, основатель «Фабрики окон», соучредитель агентства perfomance-маркетинга Adventum Артём Агабеков и многие другие.
Видео дня. Портал «Госуслуги» перегружен пользователями
Комментарии
Компании , Евгений Демин , Александр Пустовит , Максим Тадевосян
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