«Синергия» создала акселератор с инвестиционным фондом 1 млрд рублей для поддержки российского малого бизнеса 

Корпорация «Синергия» запускает новый проект — онлайн-акселератор для поддержки малого бизнеса — Synergy Online Accelerator. Программа направлена на помощь компаниям в поиске «бизнес-ангелов» и выведение лучших проектов на новый уровень даже в кризисный период. Инвестиционный фонд акселератора составляет 1 млрд рублей.

Пандемия коронавируса спровоцировала глобальный экономический кризис, который охватил все основные сферы бизнеса: производство, ритейл, HoReCa, ивент-индустрию, туризм, индустрию развлечений, логистику, девелопмент и многие другие. Одним из самых уязвимых сегментов стал малый бизнес, который до этого обеспечивал до 30% занятости населения страны и тем самым способствовал стабильному росту и развитию российской экономики. Чтобы поддержать предпринимателей этого сегмента и стимулировать создание и развитие бизнес-стартапов, «Синергия» запускает программу Synergy Online Accelerator, с помощью которой начинающие и молодые предприниматели смогут получить инвестиционную и менторскую поддержку от крупных предпринимателей России из разных сфер бизнеса.

«Особенность нашего акселератора в том, что он разработан в онлайн-формате, — объясняет руководитель Synergy Online Accelerator Александр Пустовит. — Механизм работы следующий: каждый желающий стартапер или владелец малого бизнеса из любого региона России может стать участником акселератора. Наши «бизнес-ангелы», используя свои компетенции, опыт и ресурсы, будут проводить работу над новыми проектами участников, оказывать им инвестиционную поддержку и таким образом вносить вклад в развитие российского бизнеса, а предприниматели, которые оказались из-за кризиса в трудной ситуации, получат разностороннюю помощь в развитии бизнеса. Также мы будем использовать в программе акселератора весь образовательный потенциал «Синергии»: все участники будут иметь возможность обучения у ведущих менторов. В течение трех месяцев прохождения программы Synergy Online Accelerator мы будет осуществлять постоянное сопровождение и оказывать помощь и поддержку ее участникам».

Участникам Synergy Online Accelerator нужно будет заполнить анкету и предоставить необходимую информацию о своем проекте. Они смогут претендовать на участие в программе, которая включает в себя трехмесячный курс обучения по ключевым темам для развития бизнеса, размещение стартапа в реестре развивающихся проектов, отправку питча «бизнес-ангелам», менторское сопровождение и инвестиционную поддержку для достижения максимальных результатов. По итогам прохождения программы на платформе Synergy.Online будет проходить Online Demo Day, в котором стартапы покажут, чего они добились, как потенциальным инвесторам, так и остальным участникам платформы.