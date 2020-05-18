Россия сняла запрет на ввоз живой рыбы из Китая

Россельхознадзор отменяет ограничения на ввоз в Россию живой рыбы, а также экзотических и декоративных животных из Китая, которые были введены в начале года из-за коронавируса, говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в изменение указания от 18 февраля 2020 года … сообщает, что отменяет ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих, (земноводных, рептилий и других), а также живой рыбы из КНР, ранее введенные из-за новой коронавирусной инфекции на территории КНР", — говорится в сообщении.

Россельхознадзор с 30 января ввел запрет на ввоз в Россию из Китая всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых, членистоногих, земноводных, рептилий и других, а также живых рыб и гидробионтов.

Запрет вводился для защиты территории России от заноса коронавируса. Ограничения изначально вводились на один месяц, однако 18 февраля были продлены на неопределенный срок. В середине апреля ведомство сообщило об отмене запрета на ввоз живых ракообразных и моллюсков.

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