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Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз живой рыбы из Китая 

РИА Новости 54 минуты назад
Россия сняла запрет на ввоз живой рыбы из Китая
Фото: РИА Новости
Россельхознадзор отменяет ограничения на ввоз в Россию живой рыбы, а также экзотических и декоративных животных из Китая, которые были введены в начале года из-за коронавируса, говорится в сообщении ведомства.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в изменение указания от 18 февраля 2020 года … сообщает, что отменяет ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих, (земноводных, рептилий и других), а также живой рыбы из КНР, ранее введенные из-за новой коронавирусной инфекции на территории КНР", — говорится в сообщении.
Россельхознадзор с 30 января ввел запрет на ввоз в Россию из Китая всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых, членистоногих, земноводных, рептилий и других, а также живых рыб и гидробионтов.
Запрет вводился для защиты территории России от заноса коронавируса. Ограничения изначально вводились на один месяц, однако 18 февраля были продлены на неопределенный срок. В середине апреля ведомство сообщило об отмене запрета на ввоз живых ракообразных и моллюсков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии 1
Компании , Россельхознадзор
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