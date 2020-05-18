Утверждена отсрочка по налогам для арендодателей

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Правительство РФ утвердило отсрочку по налогам и авансовым платежам по ним для арендодателей, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Арендодатели смогут получить отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним. Такое постановление утвердило правительство России", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что отсрочка не распространяется на НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы.