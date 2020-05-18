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Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Утверждена отсрочка по налогам для арендодателей
Фото: РИА Новости
Правительство РФ утвердило отсрочку по налогам и авансовым платежам по ним для арендодателей, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Арендодатели смогут получить отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним. Такое постановление утвердило правительство России", — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что отсрочка не распространяется на НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы.
"Мера поддержки доступна тем, кто предоставил пользователю помещения отсрочку по арендной плате. Кроме того, арендодатель должен быть собственником недвижимости, а его основной вид деятельности соответствовать коду ОКВЭД 68.2 "Аренда и управление собственным или арендованным имуществом", — поясняется в сообщении.
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