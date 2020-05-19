России предстоят трудные времена, констатирует немецкий автор статьи. Теперь и Германия отступилась от борьбы за «Северный поток — 2». В России заверяют, что газопровод обязательно будет достроен и запущен, но на пути проекта возникают все новые и новые препятствия, за которыми стоят прежде всего США.

России предстоят трудные времена.

Согласно Закону о национальной безопасности от 2020 года, США поставили себе целью экономически ослабить Россию. Главная цель при этом — предотвратить строительство газопровода «Северный поток — 2» — например, с помощью санкций. В качестве обоснования своих действий Вашингтон утверждает, что этот газопровод позволил бы России усилить влияние в Европе. Но строительству угрожают не только санкции.

Федеральное сетевое агентство Германии в пятницу отклонило обращение компании Nord Stream 2 AG за разрешением на освобождение нового газопровода от действия положений Газовой директивы ЕС на территории страны на том основании, что газопровод «Северный поток — 2» «не был полностью достроен до 23 мая 2019 года». Упомянутая газовая директива была принята в апреле 2019 года. В ноябре того же года бундестаг закрепил эти положения в Конституции.

Это означает, что для «Северного потока — 2», по крайней мере в прибрежных водах Германии, будут действовать нормы ЕС. Для трубопроводов, поставляющих газ в ЕС из третьих стран, действует положение, согласно которому на территории Германии поставщик газа и оператор газопровода не должны совпадать. Кроме того, на этом 54-километровом отрезке газопровода регулирующий орган будет контролировать взимание платы за пользование газопроводом. И, наконец, должен быть обеспечен недискриминационный доступ к газопроводу для третьих лиц, то есть для других пользователей, кроме российского владельца Газпрома

«Эксперты по международному праву подтвердили, что ограничение понятия «полностью достроенный" окончанием физического строительства газопровода было бы нарушением принципа защиты доверия при заключении сделок и других основных прав, предусмотренных законами ЕС», — сказал пресс-секретарь Nord Stream 2 AG Штеффен Эберт (Steffen Ebert). По его словам, компания намерена обжаловать данное решение.

Отказ освободить новый газопровод от правил ЕС не означает автоматического провала проекта «Северный поток — 2» — он вполне может быть реализован при условии, что данный отрезок газопровода получит другого владельца. В прошлом году сообщалось, что Москва готовит передачу прав собственности компании «Роснефть»

Чтобы обеспечить «разделение» производителя газа и оператора газопровода, Газпром мог бы, по словам Кати Яфимавы (Katja Yafimava) из Оксфордского института энергетических исследований, создать независимого трубопроводного оператора. Есть и другая возможность: права собственности могут быть переданы Газпромом новой дочерней компании. Она в свою очередь могла бы передать право управления газопроводом некой уже существующей или новой немецкой компании того же профиля. При этом компания Nord Stream 2 осталась бы оператором российской части газопровода.

И по-прежнему не исключено, что Газпром все же достроит газопровод и начнет его эксплуатацию, но сможет использовать лишь половину его максимальной мощности. Впрочем, тогда возник бы вопрос об экономической целесообразности проекта — если он вообще будет воплощен в жизнь.

Корабли Газпрома не смогут проложить трубы или не получат соответствующее разрешение?

По этому вопросу пока тоже нет ясности. С момента введения в 2019 году санкций США против компаний, участвовавших в реализации проекта «Северный поток — 2», строительство, как известно, заморожено. Укладка труб остановилась неподалеку от датского острова Борнхольм, примерно в 150 километрах от побережья Германии.

Президент Путин в январе заявил, что Россия закончит реализацию проекта самостоятельно — без участия иностранных партнеров. Он выразил уверенность в том, что газопровод будет введен в эксплуатацию до конца 2020 или в первом квартале 2021 года. Глава Газпрома Алексей Миллер утверждал в свою очередь, что у концерна есть необходимые средства для завершения проекта своими силами, хотя на это и потребуется больше времени.

12 мая судно «Академик Черский» прибыло в порт Засниц-Мукран на острове Рюген, где находится логистический центр Nord Stream 2 AG. «Академик Черский», единственное судно-трубоукладчик Газпрома, оснащенное динамической системой позиционирования, присоединилось к плавучему крану «Фортуна», оборудованному аппаратами для сварки труб, но не имеющему динамической системы позиционирования. Перед ними стоит задача совместными усилиями завершить строительство.

Строительные работы должны начаться незамедлительно, если русские не хотят попасть на «мертвое время», которое вводится в восточной части Балтийского моря в июле и августе, когда начинается нерест трески. Но работу нельзя начать прямо сейчас, так как Газпром еще не получил от Копенгагена разрешение на работу корабля «Фортуна». По датским законам, судно должно иметь динамическую систему позиционирования, но «Фортуна» передвигается с помощью 12 якорей, а они могут зацепиться за какую-нибудь неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны и спровоцировать взрыв, утверждает датская сторона.

Как утверждает онлайн-издание Газета.ру, относительно возможностей «Академика Черского» есть сомнения. По информации издания, Газпром в феврале оснастил это судно оборудованием для укладки труб диаметром до 32 дюймов, тогда как для трубопровода «Северный поток — 2» требуются трубы диаметром 48 дюймов.

Балтийский трубопроводный проект Baltic Pipe

Возможна и еще большая задержка строительных работ. Дания не в последнюю очередь преследует собственные экономические интересы, работая совместно с Польшей над Балтийским трубопроводным проектом — газопроводом, по которому предполагается транспортировка газа с севера на юг — из Норвегии через Данию в Польшу и, возможно, далее на Украину. Цель данного проекта — уменьшение зависимости от российского газа. Польша хочет уже в 2022 году, когда истечет ее контракт с Газпромом, отказаться от газа из России, прибегнув к поставкам СПГ из США и вышеупомянутого газа из Норвегии.

Представители польской компании Gaz-System на прошлой неделе заявили, что получили согласие Швеции на строительство 275-километрового газопровода, 85 километров которого пройдут через шведскую особую экономическую зону. Таким образом, все необходимые разрешительные документы уже в наличии. «Это решение свидетельствует, что шведское руководство признает значимость этого проекта не только для Польши и Дании, но и для всего ЕС, для более тесного сотрудничества стран — членов ЕС и, что, возможно, еще важнее, для независимости от поставок газа из России», — заявил глава Gaz-System Томаш Стемпень (Tomasz Stepien).

Но первый и второй «Северные потоки» и газопровод Baltic Pipe будут в буквальном смысле пересекаться друг с другом, причем именно к югу от Борнхольма. При этом Дания уже неоднократна тормозила строительство второй ветки «Северного потока», и каждый раз маршрут газопровода приходилось изменять. Это значит, что польской компании Gaz-System и датской Energinet придется заключить дополнительное соглашение с Газпромом.

Теоретически русские могут упереться и заблокировать прокладку Baltic Pipe по нынешнему маршруту под предлогом угрозы, что при строительстве нового газопровода может быть поврежден первый «Северный поток».

Угроза новых санкций со стороны США

Но «Северный поток — 2» вполне может обернуться инвестиционным провалом, не в последнюю очередь из-за санкций США (из-за чего же еще?)

«Если Газпром задействует для строительства последнего участка второго «Северного потока" судно „Академик Черский", то президенту США придется ввести санкции против Газпрома“, — заявил американский сенатор Тед Круз (Ted Cruz), инициировавший санкции против проекта „Северный поток — 2“, в одном интервью 11 мая. По его словам, США „должны сделать все возможное, чтобы помешать вводу в эксплуатацию путинского газопровода „Северный поток — 2"“. „Их руководство потеряет американские визы, а все их имущество будет заблокировано — и это только начало“, — пригрозил Круз.

Кроме того, Газпром в таком случае потеряет все свое имущество на территории США и за их пределами, которое контролирует какая-либо американская компания или какое-либо отдельно взятое лицо. Аналогичные санкции будут введены против чиновников Федерального агентства по управлению государственным имуществом , которое контролирует доли государства в Газпроме и других компаниях. И, наконец, в американский санкционный список попадут лица, управляющими российскими государственными компаниями „Роснефтегаз“ и „Росгазификация“ — „основными акционерами“ Газпрома.

Кроме того, санкции предусматривают, что Госдепартамент США по согласованию с министерством финансов Конгрессом США два раза в год будет докладывать, в частности, о судах, участвующих в строительстве газопровода „Северный поток — 2“, а также составлять списки иностранных компаний или частных лиц, продающих, сдающих в аренду или каким-либо обманным путем предоставляющих эти суда в распоряжение третьих лиц. Ближайший доклад должен быть представлен Конгрессу 20 мая.

За всеми этими пертурбациями вокруг второго „Северного потока“ кроются экономические интересы США, стремящихся изгнать Россию — крупнейшего экспортера нефти и газа в мире — с европейского рынка (где крупнейшим потребителем газа является Германия) и наладить туда поставки своего СПГ.

В июне прошлого года президент Трамп прямо заявил: трансатлантическим союзникам США следовало бы закупать американский СПГ. Отказ немецкого Федерального сетевого агентства сделать для Газпрома исключение вполне соответствует этим интересам, хотя и не имеет существенного значения. Ведь непонятно, когда новый газопровод будет построен и будет ли он вообще введен в эксплуатацию.