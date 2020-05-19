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Минтруд назвал дату возвращения предприятий к работе 

BFM.RU и ещё 1 43 минуты назад
Минтруд назвал сроки возвращения предприятий к работе
Фото: РИА Новости
Глава Минтруда Антон Котяков ожидает, что ситуация на рынке труда в России стабилизируется к концу июня — к этому времени, согласно последнему прогнозу, заработает большинство предприятий. Об этом глава ведомства сказал в программе «Познер» на Первом канале.
Прогноз совпадает с отчетом министра труда в Госдуме.
«Я ожидаю, что у нас более-менее стабилизируется ситуация на рынке труда, заработают предприятия. У нас будет четко уже сформированное и понятное количество официально зарегистрированных безработных», — сказал Котяков, отвечая на вопрос, чего ожидает через месяц.
К концу июня в Минтруда будут анализировать ситуацию, чтобы понимать, куда двигаться дальше.
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Компании , Экономика , Антон Котяков , Минтруд , Госдума
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