Минтруд назвал сроки возвращения предприятий к работе

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Глава Минтруда Антон Котяков ожидает, что ситуация на рынке труда в России стабилизируется к концу июня — к этому времени, согласно последнему прогнозу, заработает большинство предприятий. Об этом глава ведомства сказал в программе «Познер» на Первом канале.

Прогноз совпадает с отчетом министра труда в Госдуме

«Я ожидаю, что у нас более-менее стабилизируется ситуация на рынке труда, заработают предприятия. У нас будет четко уже сформированное и понятное количество официально зарегистрированных безработных», — сказал Котяков, отвечая на вопрос, чего ожидает через месяц.

К концу июня в Минтруда будут анализировать ситуацию, чтобы понимать, куда двигаться дальше.