Макдоналдс в России начал вести онлайн-трансляцию процесса приготовления заказов 

Макдоналдс установил веб-камеры на кухне с онлайн-трансляцией процесса приготовления продуктов россиян с целью демонстрации соблюдения высоких стандартов качества и безопасности.

Из трансляции также можно будет узнать, из каких именно ингредиентов состоят легендарные сандвичи, доступные временно только в МакДоставке и навынос.

Пять установленных на предприятии в российской столице камер будут транслировать работу Макдоналдс в течение всего рабочего дня на официальном сайте компании.

Таким образом, любой желающий сможет не только увидеть, как часто сотрудники моют руки, но и подробно следить за всеми этапами создания блюд: обжаркой бифштексов на гриле, приготовление картошки фри и сандвичей с добавлением свежих овощей, салата, разных видов сыра и фирменных соусов.

Кроме того, у зрителей трансляции будет возможность поблагодарить сотрудников Макдоналдс за работу и заботу о безопасности и высоком качестве еды.

«Мы понимаем, что сейчас для потребителей особенно важно знать, как именно готовятся их любимые блюда, поэтому мы решили продемонстрировать полную открытость и приглашаем всех россиян на кухню Макдоналдс онлайн, — говорит директор отдела обеспечения и гарантии качества и устойчивого развития Макдоналдс в России Ирина Коршунова. — Наши стандарты неизменны, мы контролируем качество продукции от поля до прилавка, а, чтобы мы могли радовать потребителей даже в этот непростой период мы ввели дополнительные беспрецедентные меры обеспечения безопасности продукции».

Перед выходом на смену и в течение рабочего дня все сотрудники проходят температурный контроль, всегда работают в масках и нитриловых перчатках, моют руки не реже одного раза в час.

При этом ежечасно проводится дезинфекция всех поверхностей, как на производстве, так и в служебных помещениях, в круглосуточном режиме работают ультрафиолетовые обеззараживатели воздуха, все окна выдачи МакАвто и МакЭкспресс оборудованы защитными экранами.

Что же касается передачи заказов курьерам, то этот процесс происходит бесконтактно, в зоне выдачи установлены санитайзеры, курьер перед получением заказа проходит температурный контроль, а также обрабатывает руки и поверхность сумки антисептиком.

Макдоналдс открыто демонстрирует все технологические процессы: например, бифштексы из 100% говядины готовятся на гриле, без добавления масла, к мясу добавляется только соль и перец, а масло для фритюра регулярно фильтруется и контролируется при помощи специальных индикаторных полосок. При приготовлении же сандвичей используются свежие овощи и салат, маринованные огурцы, разные виды плавленых сыров, дополняющие вкус натуральных мясных блюд.

Трансляция запущена на период до открытия предприятий, когда все гости смогут лично посещать свои Макдоналдс.