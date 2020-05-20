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Против американской компании Google LLC, которой принадлежит видеохостинг YouTube, подали иск о защите исключительных прав. С заявлением о полной блокировке сервиса выступила компания ООО «Онтаргет», которая занимается разработкой тестов для оценки сотрудников.

«Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget подала в Мосгорсуд иск о блокировке на территории России принадлежащего Google видеосервиса YouTube», — пишет «Коммерсант».

Гендиректор компании Светлана Симоненко рассказала изданию, что на сервисе размещены разработанные Ontarget тесты. При этом в иске говорится о полной блокировке сервиса, поскольку в 2018 году Мосгорсуд уже вынес решение против Google, обязав компанию удалить спорный контент. По словам Симоненко, американская корпорация уклоняется от решения. В Google не ответили на запрос издания.

Эксперты отмечают, что полная блокировка платформы вряд ли возможна. Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян уверен, что это станет массовым ограничением прав россиян.

Зампредседателя комитета Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Семенов добавляет, что требование заблокировать весь YouTube слишком серьезное. По его словам, Мосгосруд может обратится в Конституционный суд с запросом о неопределенности нормы российского законодательства, которая обязывает суд заблокировать весь ресурс. Вполне возможно, что суд трактует норму для блокировки одного канала, считают другие эксперты.

Ранее стало известно, что в Госдуме Совете Федерации пишутся два аналогичных законопроекта, которые ужесточат закон о фейках. Согласно разработке, интернет-площадки должны будут сами находить нежелательный контент и удалять его.

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