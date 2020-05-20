В России появится магазин без касс и продавцов — для совершения покупок в нем необходимо только мобильное приложение. Пилотный проект запустили Сбербанк Visa и «Азбука вкуса», пишет РБК, ссылаясь на представителя Сбербанка. Технология тестируется в закрытом режиме на ограниченном количестве покупателей в магазине «Азбука вкуса», который находится в деловом центре «Москва-Сити», но в течение месяца должна стать доступной всем.

Магазин оснащен технологией компьютерного зрения, которая собирает в виртуальной корзине покупателей товары, которые он выбрал. Если клиент взял продукт, но передумал и вернул его на место — товар будет удален из виртуальной корзины. Чтобы стать клиентом, необходимо мобильное приложение Take&Go от Сбербанка. На входе в магазин надо отсканировать мобильным приложением QR-код, расположенный на турникете. После этого можно взять с полки нужные товары и просто выйти: деньги с карты будут списаны автоматически. После прохождения оплаты покупатель получает push-уведомление на телефон и чек по электронной почте.

В «Азбуке вкуса» указали, что используемая в магазине технология позволяет быстро выявлять случаи мошенничества, а компьютерное зрение и машинное обучение запоминают нарушителя и минимизируют риск повторного воровства. Технология разработана американской компанией Zippin, уточнил представитель Visa. Zippin специализируется на безналичных технологиях для ретейлеров, а Visa, говорит ее представитель, реализует подобные инициативы по всему миру. Один из плюсов технологии — возможность ее внедрения на любой площади, как в формате мини-киоска, так и в полноценном супермаркете, рассказали в «Азбуке вкуса». По опыту работы подобных магазинов в других странах, суммарные потери из-за воровства сократились в 3 раза. По мнению заместителя председателя правления Сбербанка Светланы Кирсановой, новая технология сможет стать распространенным способом совершения покупок в супермаркетах в ближайшее время, к ней покупатели привыкнут так же быстро, как в свое время к безналичной оплате. Участники проекта ждут «результатов полевых испытаний», благодаря которым станет понятно, применимы ли такие инновации к ежедневной жизни, сообщил заместитель президента «Азбуки вкуса» Георгий Михайлов

По мнению экспертов, в условиях пандемии подобный проект создает для торговли новый уровень безопасности, но пока такие магазины — нишевая история. Для полностью автоматизированных точек в настоящее время подходит формат магазинов при «офисах», где, к примеру, нет категории продуктов ультра-фреш, так как многим потребителям все равно нужна помощь при совершении покупок. Основной вопрос, который необходимо решить при открытии магазинов без касс, — снижение потерь, краж или недобросовестного поведения потребителей, считают эксперты. Среди других рисков — ошибки в системе определения выбранных товаров — как «в пользу» покупателей, так и в «пользу» магазина.