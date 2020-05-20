Чистая прибыль Lenovo выросла на 12%

Чистая прибыль китайского производителя компьютерной техники Lenovo, приходящаяся на акционеров компании, по итогам 2019-2020 финансового года (завершился 31 марта) составила 665 миллионов долларов, что на 12% выше показателя годичной давности, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 5,43 доллара против 4,96 доллара в аналогичном периоде годом ранее. Выручка Lenovo в отчетном периоде снизилась при этом на 1%, до 50,72 миллиарда долларов. "Выручка компании превышает 50 миллиардов долларов второй год подряд", — отмечает компания.

Чистая прибыль Lenovo, приходящаяся на акционеров компании, по итогам четвертого квартала 2019-2020 финансового года составила 43 миллиона долларов, что в 2,7 раза ниже уровня прошлого года. Разводненная прибыль на акцию за отчетный квартал составила 0,35 доллара против 0,96 доллара в аналогичном периоде годом ранее. Выручка Lenovo в минувшем квартале достигла 10,58 миллиарда долларов, что на 10% ниже, чем годом ранее.

"За последние 12 месяцев перед отраслью стоял ряд вызовов, включая геополитическую неопределенность, дефицит поставок компонентов, влияние валютных курсов, и в четвертом квартале присоединилась пандемия коронавируса", — добавила компания.

Lenovo Group Ltd. была основана в Пекине в 1984 году. Компания специализируется на производстве ПК, телефонов, серверов, рабочих станций, планшетов и иной потребительской техники.