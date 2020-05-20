«Красному и Белому» поставили ультиматум

Магазины сети «Красное и белое» в Свердловской области могут быть закрыты после вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 на складе компании. Об этом сообщает «Ура.ру».

Позавчера, как сообщал «Рамблер», губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что на одном из складов «Красного и белого» в Екатеринбурге были выявлены 136 случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Сегодня Куйвашев провел заседание регионального оперативного штаба по ситуации с распространением COVID-19. В ходе него было озвучено, что на этой неделе в ходе проверок управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Свердловской области выявило в магазинах сети «Красное и белое» изрядное, на два листа, количество нарушений требований указа губернатора о повышенных мерах безопасности.

Роспотребнадзор выписал компании предписание, дал на устранение нарушений сутки и пригрозил, если это не будет сделано, закрыть магазины через суд на срок до двух месяцев.