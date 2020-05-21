Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.20
82.00
78.05
Прогноз
25.05 – 01.06
$
73.82
79.78
Индексы и котировки Brent
36.46
+0.36 Золото
1733.44
–0.04 РТС
1220.70
–0.65
Динамика валют
EUR / USD
21.05
1.0964
+0.0170
06.05
1.0795
18.05
10.05
26.04

«Победа» подала заявку на получение господдержки 

Прайм и ещё 1 1 час назад
«Победа» подала заявку на получение господдержки
Фото: РИА Новости
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") подала заявку на получение господдержки, сообщил РИА Новости источник в авиакругах.
Газета "Ведомости" ранее со ссылкой на проект постановления Минтранса РФ сообщала, что условие получения субсидий — непрекращение пассажирских перевозок. С учетом этого условия, отмечала газета, ряд авиакомпаний, в частности, "Победа", на субсидии за апрель и май претендовать не смогут, так как они приостановили полеты в апреле. Однако министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что "Победа", как и все остальные российские авиакомпании, может претендовать на господдержку.
"Победа" подала заявку на получение господдержки", — сказал источник.
Видео дня. Выплаты по накопительной части пенсии сократят
Прайм: последние новости
Сын главы "Лукойла" Алекперова вновь признан богатейшим наследником по версии Forbes Сын главы "Лукойла" Алекперова вновь признан богатейшим наследником по версии Forbes Аналитики рассказали, кто станет первым триллионером в мире Аналитики рассказали, кто станет первым триллионером в мире Mastercard позволит сотрудникам работать из дома, пока не появится вакцина от COVID-19 Mastercard позволит сотрудникам работать из дома, пока не появится вакцина от COVID-19
Компании , Другое , Евгений Дитрих , Аэрофлот , Минтранс РФ , Ведомости , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию ждет новая «война» с саудитами
Россию ждет новая «война» с саудитами
Сбербанк сообщил о высоком спросе на сельскую ипотеку
Сбербанк сообщил о высоком спросе на сельскую ипотеку
Россияне отказываются оплачивать ипотеку
Россияне отказываются оплачивать ипотеку
Сенатор разъяснил идею уголовного наказания за «серые» зарплаты
Сенатор разъяснил идею уголовного наказания за «серые» зарплаты
Эксперт раскритиковал досрочный выход россиян на пенсию
Эксперт раскритиковал досрочный выход россиян на пенсию
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Европа отказала «Северным потокам»
00:35
Европа отказала «Северным потокам»
Экономика Компании
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
00:31
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
Экономика
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
00:50
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение