Авиакомпании предупредили о росте цен на билеты 

Стоимость авиабилетов может возрасти. Об этом предупредила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), направив письмо в Министерство транспорта России . Эту информацию ассоциация разместила на своем сайте.

Ранее Роспотребнадзор выдвинул требования авиаперевозчикам руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолета, пишет «Утро.ру». В них указано, что количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50 процентов от общего количества посадочных мест.

В своем письме президент ассоциации Борис Шокуров сообщил, что авиакомпании уже учли все рекомендации Роспотребнадзора. В их числе — исключение скученности пассажиров при посадке и высадке. На бортах введено использование масок и перчаток, как членами экипажей, так и пассажирами.

В наличии запас дезинфицирующих индивидуальных средств для обработки рук. Члены экипажа осуществляют контроль за соблюдением пассажирами профилактических мер в полете. Проводится дезинфекционная обработка воздушных судов и обработка образовавшихся в ходе полета отходов, а также выдаваемого пассажирам многоразового мягкого инвентаря после выполнения каждого рейса.

Данное ограничение приведет к резкому росту цен на авиабилеты и дополнительному сокращению рейсов, в первую очередь на местных и региональных авиалиниях.