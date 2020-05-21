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Авиакомпании предупредили о росте цен на билеты 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Авиакомпании предупредили о росте цен на билеты
Фото: pixabay.com/ru
Стоимость авиабилетов может возрасти. Об этом предупредила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), направив письмо в Министерство транспорта России. Эту информацию ассоциация разместила на своем сайте.
Ранее Роспотребнадзор выдвинул требования авиаперевозчикам руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолета, пишет «Утро.ру». В них указано, что количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50 процентов от общего количества посадочных мест.
В своем письме президент ассоциации Борис Шокуров сообщил, что авиакомпании уже учли все рекомендации Роспотребнадзора. В их числе — исключение скученности пассажиров при посадке и высадке. На бортах введено использование масок и перчаток, как членами экипажей, так и пассажирами.
В наличии запас дезинфицирующих индивидуальных средств для обработки рук. Члены экипажа осуществляют контроль за соблюдением пассажирами профилактических мер в полете. Проводится дезинфекционная обработка воздушных судов и обработка образовавшихся в ходе полета отходов, а также выдаваемого пассажирам многоразового мягкого инвентаря после выполнения каждого рейса.
Данное ограничение приведет к резкому росту цен на авиабилеты и дополнительному сокращению рейсов, в первую очередь на местных и региональных авиалиниях.
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Комментарии
Компании , Личный счет , Минтранс РФ , Роспотребнадзор , Ytro.ru
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