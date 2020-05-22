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Больше половины частных компаний назвали свое положение катастрофой 

Прайм и ещё 6 2 часа назад
Частные компании в России заявили о катастрофе
Фото: ТАСС
Свыше половины российских предприятий малого и среднего бизнеса (53%) назвали свое положение в настоящий момент катастрофой либо кризисом. Об этом пишет РБК со ссылкой на мониторинг бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
В то же время 62,2% опрошенных оценивают шансы на выживание своего бизнеса в 50% и ниже.
Уверенность в продолжении своей работы высказали только 13,4% представителей МСБ.
О своем частичном возобновлении работы заявили 32% респондентов.
У 35,7% бизнесменов работа компаний по-прежнему остановлена.
Главными проблемами, с которыми столкнулись бизнесмены, называют:
  • невозможность платить зарплату и налоги на оплату труда, это 52,4%,
  • оплата аренды — 42,8%,
  • систематические неплатежи со стороны контрагентов — 39,1%.
Действия властей Российской Федерации по поддержке бизнеса респонденты оценивают скорее отрицательно или отрицательно. Так думают свыше половины компаний — 55,1%.
Положительно высказываются о работе правительства в ситуации пандемии 6,6%, скорее положительно — 21,2%.
Мониторинг проводился 19 мая, участие в исследовании приняли 2055 компаний по всей России.
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Комментарии 1
Компании , Борис Титов , РБК
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