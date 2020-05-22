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Алексея Заботкина назначили зампредом ЦБ РФ 

ТАСС 21 минуту назад
В Центробанке произошли кадровые перестановки
Фото: РИА Новости
Алексей Заботкин, возглавлявший департамент денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России, назначен заместителем председателя ЦБ. Новым директором департамента ДКП станет Кирилл Тремасов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
Сообщается, что Заботкин будет курировать денежно-кредитную политику в Банке России и одноименный департамент.
Оба назначения вступают в силу 1 июня 2020 года, отмечается в пресс-релизе.
Тремасов возглавлял аналитические департаменты в различных банках, с 2014 по 2017 год был директором департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития, а в последнее время работал директором по инвестициям в инвестиционной компании.
Заботкин возглавлял департамент с 20 августа 2018 года, до этого руководил управлением инвестиционной стратегии "ВТБ Капитала".
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Компании , Кирилл Тремасов , Алексей Заботкин , Минэкономразвития , Центральный банк России
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