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Заботкин назначен зампредседателя Центробанка России 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
В Центробанке произошли кадровые перестановки
Фото: РИА Новости
Возглавлявший департамент денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин станет заместителем председателя ЦБ. Об этом говорится на сайте регулятора.
В новой должности Заботкин будет курировать денежно-кредитную политику в Банке России и одноименный департамент.
При этом новым директором департамента денежно-кредитной политики станет Кирилл Тремасов, который «в последнее время работал директором по инвестициям в инвестиционной компании». А ранее был директором департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития.
Оба назначения вступают в силу 1 июня, подчерквается в пресс-релизе.
«Рамблер» писал, что ранее эксперты Центробанка зафиксировали рекордный спрос жителей России на наличные деньги. С начала марта было обналичено 1,43 триллиона рублей.
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Компании , Кирилл Тремасов , Алексей Заботкин , Минэкономразвития , Центральный банк России
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