В Центробанке произошли кадровые перестановки

Возглавлявший департамент денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин станет заместителем председателя ЦБ. Об этом говорится на сайте регулятора.
В новой должности Заботкин будет курировать денежно-кредитную политику в Банке России и одноименный департамент.
При этом новым директором департамента денежно-кредитной политики станет Кирилл Тремасов, который «в последнее время работал директором по инвестициям в инвестиционной компании». А ранее был директором департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития.
Оба назначения вступают в силу 1 июня, подчерквается в пресс-релизе.
«Рамблер» писал, что ранее эксперты Центробанка зафиксировали рекордный спрос жителей России на наличные деньги. С начала марта было обналичено 1,43 триллиона рублей.