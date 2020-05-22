В Центробанке произошли кадровые перестановки

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В новой должности Заботкин будет курировать денежно-кредитную политику в Банке России и одноименный департамент.

При этом новым директором департамента денежно-кредитной политики станет Кирилл Тремасов , который «в последнее время работал директором по инвестициям в инвестиционной компании». А ранее был директором департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития

Оба назначения вступают в силу 1 июня, подчерквается в пресс-релизе.

«Рамблер» писал, что ранее эксперты Центробанка зафиксировали рекордный спрос жителей России на наличные деньги. С начала марта было обналичено 1,43 триллиона рублей.