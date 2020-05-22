Многие эксперты до сих пор не могут определиться, к какой категории бизнеса отнести Tesla — к автомобильным концернам или IT-компаниям. Между тем аналитик Morgan Stanley уверен, что компания Илона Маска — это точь-в-точь Apple 20 лет назад, а самого миллиардера можно сравнить со Стивом Джобсом.
Аналитик Morgan Stanley Кэти Хьюберти сравнила производителя электрокаров Tesla с компанией Apple, сообщает Business Insider. По мнению Хьюберти, у двух компаний гораздо больше общего, чем можно предположить на первый взгляд.
Известно, что инвесторы и эксперты Уолл-стрит не первый год пытаются определить, куда отнести компанию Илона Маска — к другим производителям автомобилей вроде Ford или General Motors или к технологическим брендам Кремниевой долины, таким как Amazon или Uber. Однако Хьюберти, специализирующаяся на компании Apple, считает, что Tesla ближе всего по сути именно к «яблоку».
«Инвесторы смотрят на Tesla, как они смотрели на Apple 20 лет назад. Tesla — это компания, которая «думает иначе», применяя невероятные инновации в той сфере, которой требуется технологический рывок», — заявила аналитик Morgan Stanley.
Кэти Хьюберти отметила, что между гендиректором Tesla Илоном Маском и сооснователем Apple Стивом Джобсом можно провести большое количество параллелей.
«Сейчас перед Tesla стоит важный вопрос — нужен ли ей функциональный лидер, как Тим Кук в Apple, чтобы в будущем стать брендом-триллионником», — заявила Хьюберти.
Тим Кук стал главой Apple после смерти Стива Джобса в 2011 году. Ранее он занимал должность главного операционного директора компании, держа под контролем все механизмы Apple.
Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда финансовые аналитики поднимают вопрос появления в команде Маска, который возьмет на себя функции операционного директора. Известно, что у миллиардера помимо Tesla есть несколько других крупных проектов, например, Blue Origins или The Boring Company, которыми он вынужден заниматься параллельно. Кроме того, Маск часто оказывается фигурантом скандалов, как личных, так и с участием региональных и федеральных властей. Нельзя также не вспомнить, что в мае у главы Tesla родился еще один сын, что тоже требует внимания с его стороны.
Однако сам Илон Маск эту идею не поддерживает. Два года назад он заявил о том, что не знает никого, кто мог бы занять эту должность.
«Если вы знаете кого-то, кто справится лучше меня, дайте мне знать. Я возьму его на работу. Есть кто-то лучше меня? Он может получить бразды правления прямо сейчас», — сообщил Маск в беседе с New York Times в 2018 году.
Между тем, Хьюберти уверена, что в появлении операционного директора в Tesla в помощь Илону Маску есть смысл. В конце концов, Apple при новом руководстве смогла использовать наследие Стива Джобса, приумножив ценность компании на рынке почти в три раза.
Маск уделяет Tesla большое количество своего времени, иногда проводя целые ночи на фабрике, но компании пригодился бы еще один сильный лидер.
«Никто другой, кроме основателя компании, не будет посвящать ей каждую частичку себя. Компания буквально становится жизнью основателя, а его жизнь превращается в компанию. В этом уравнении есть как положительные, так и отрицательные стороны. Годы его правления могут быть отмечены большим количеством инноваций и гипер-ростом, но иногда случаются ситуации, которые могут его отвлечь, и тогда на первый план выходят другие лидеры из его окружения, которые в долгосрочной перспективе могут занять его место», — заключила аналитик Morgan Stanley.