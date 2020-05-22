Многие эксперты до сих пор не могут определиться, к какой категории бизнеса отнести Tesla — к автомобильным концернам или IT-компаниям. Между тем аналитик Morgan Stanley уверен, что компания Илона Маска — это точь-в-точь Apple 20 лет назад, а самого миллиардера можно сравнить со Стивом Джобсом.

Аналитик Morgan Stanley Кэти Хьюберти сравнила производителя электрокаров Tesla с компанией Apple, сообщает Business Insider. По мнению Хьюберти, у двух компаний гораздо больше общего, чем можно предположить на первый взгляд.

Известно, что инвесторы и эксперты Уолл-стрит не первый год пытаются определить, куда отнести компанию Илона Маска — к другим производителям автомобилей вроде Ford или General Motors или к технологическим брендам Кремниевой долины, таким как Amazon или Uber. Однако Хьюберти, специализирующаяся на компании Apple, считает, что Tesla ближе всего по сути именно к «яблоку».

«Инвесторы смотрят на Tesla, как они смотрели на Apple 20 лет назад. Tesla — это компания, которая «думает иначе», применяя невероятные инновации в той сфере, которой требуется технологический рывок», — заявила аналитик Morgan Stanley.

Кэти Хьюберти отметила, что между гендиректором Tesla Илоном Маском и сооснователем Apple Стивом Джобсом можно провести большое количество параллелей.

«Сейчас перед Tesla стоит важный вопрос — нужен ли ей функциональный лидер, как Тим Кук в Apple, чтобы в будущем стать брендом-триллионником», — заявила Хьюберти.

Тим Кук стал главой Apple после смерти Стива Джобса в 2011 году. Ранее он занимал должность главного операционного директора компании, держа под контролем все механизмы Apple.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда финансовые аналитики поднимают вопрос появления в команде Маска, который возьмет на себя функции операционного директора. Известно, что у миллиардера помимо Tesla есть несколько других крупных проектов, например, Blue Origins или The Boring Company, которыми он вынужден заниматься параллельно. Кроме того, Маск часто оказывается фигурантом скандалов, как личных, так и с участием региональных и федеральных властей. Нельзя также не вспомнить, что в мае у главы Tesla родился еще один сын, что тоже требует внимания с его стороны.

Однако сам Илон Маск эту идею не поддерживает. Два года назад он заявил о том, что не знает никого, кто мог бы занять эту должность.

«Если вы знаете кого-то, кто справится лучше меня, дайте мне знать. Я возьму его на работу. Есть кто-то лучше меня? Он может получить бразды правления прямо сейчас», — сообщил Маск в беседе с New York Times в 2018 году.

Между тем, Хьюберти уверена, что в появлении операционного директора в Tesla в помощь Илону Маску есть смысл. В конце концов, Apple при новом руководстве смогла использовать наследие Стива Джобса, приумножив ценность компании на рынке почти в три раза.

Маск уделяет Tesla большое количество своего времени, иногда проводя целые ночи на фабрике, но компании пригодился бы еще один сильный лидер.