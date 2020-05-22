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Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар 

Lenta.ru 48 минут назад
Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар
Фото: Maneesh Bakshi / AP
Катар, являющийся одним из крупнейших в мире производителей сжиженного природного газа (СПГ), намерен к 2025 году увеличить его производство в полтора раза, до 110 миллионов тонн. Об этом заявил министр энергетики и главный исполнительный директор государственной Qatar Petroleum Саад Шерида аль-Кааби, говорится в сообщении на сайте компании.
В течение следующих двух лет выпуск должен достигнуть 126 миллионов тонн. Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американского-катарского Совета по бизнесу.
Для «Газпрома» такая стратегия станет новым и серьезным ударом. Российский экспортный монополист теряет долю в Европе на фоне увеличения поставок СПГ и испытывает проблемы из-за снижения стоимости газа. За первый квартал компания впервые в истории получила убыток в размере 306 миллиардов рублей.
По объему добычи в 2019 году Катар незначительно уступил Австралии (75 миллионов тонн против 77,5 миллиона), но он находится гораздо ближе к европейскому рынку — традиционному для «Газпрома».
По словам катарского министра, страна готова ценовой войне, поскольку является самым эффективным производителем с точки зрения затрат и может выдержать любое снижение цен.
По данным Центра энергетики Сколково, с января по апрель Европа увеличила закупку СПГ на 16 процентов, а объем поставок российского газа сократился на 20 процентов. При этом в марте Турция, некогда второй по величине клиент «Газпрома», уменьшила закупки в семь раз по сравнению с мартом 2019 года и в 14 раз по сравнению с мартом 2018-го, а поставки в Германию (крупнейший покупатель российского газа) рухнули на 45 процентов в годовом выражении.
Стоимость газа в Европе, по данным на 21 августа, стала почти в два раза ниже, чем в приграничных регионах России.
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Комментарии 1
Компании , Газпром
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