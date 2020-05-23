Крупнейшая компания мира по аренде машин обанкротилась

Одна из крупнейших компаний мира по аренде автомобилей, американская Hertz подала заявление о банкротстве из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Hertz Global Holdings и ряд ее дочерних компаний в США и Канаде добровольно подали ходатайство о реорганизации в соответствии с главой 11 кодекса о банкротстве в суд по делам о банкротстве», — цитирует агентство заявление компании.

Поясняется, что пандемия привела к резкому снижению выручки и сокращению бронирований. При этом в компании заверили, что, несмотря на реорганизацию, все офисы и площадки продолжают обслуживать клиентов.

20 мая сообщалось, что экономику Германии в 2020 году ожидает рекордный спад. Большинство немецких компаний уже оказались на грани банкротства, свидетельствуют данные Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии. Согласно прогнозу, процент потери будет выражаться двузначным числом от ВВП.

К рекордному экономическому кризису со времен Второй мировой войны приготовилась Швеция. Министр финансов страны Магдалена Андерссон заявила, что в этом году крупнейшая экономика Скандинавии сократится на семь процентов. Вскоре после ее заявления в Швеции произошел рекордный 30-кратный всплеск кредитования на фоне растущей безработицы. По данным опросов, 40 процентов предприятий в сфере услуг опасаются банкротства