Известный актер Жерар Депардье , зарегистрированный в России как индивидуальный предприниматель (ИП) — деятель культуры и искусства, признан пострадавшим от пандемии коронавируса и может претендовать на господдержку. Ему, в частности, может быть предоставлена отсрочка по уплате налогов, однако пользоваться ей Депардье не намерен, сообщил ТАСС юрист актера Юрий Мосман.

"Жерар Депардье, как индивидуальный предприниматель — деятель искусства и культуры, попал в перечень ИП на получение господдержки пострадавшему от пандемии бизнесу. Все индивидуальные предприниматели, которые имеют такой ОКВЭД (сфера деятельности бизнесмена согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) — прим. ТАСС), вправе подать заявление о государственной поддержке", — сказал Мосман.

Он уточнил, что из доступных мер поддержки Депардье мог бы воспользоваться налоговой отсрочкой, однако делать актер этого не будет. Все платежи он сделал заранее, уже зная о том, что государство предоставит малому бизнесу поддержку, но до публикации соответствующего постановления правительства РФ

"Это не освобождение от налогов, а просто перенос сроков [уплаты]. В случае получения дохода мы сразу резервируем часть на уплату налогов, так что зачем ему ждать, когда он может сразу оплатить?" — уточнил собеседник агентства.

Ранее, в 2018 году, представитель Депардье и его деловой партнер Юлия Мосман сообщила ТАСС, что актер получил прописку в Новосибирске, где он планирует работать над культурными и деловыми проектами. С февраля 2013 года Депардье был прописан в Саранске, где 27 августа 2016 года открыл культурный центр на базе обновленного кинотеатра "Россия". Покинул Францию актер в 2012 году из-за решения правительства страны резко повысить налог для состоятельных граждан до 75%.

Коронавирусом в мире заразились более 5,3 млн человек, свыше 340 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 344 481 случай заражения, выздоровели 113 299 человек, умер 3 541. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.