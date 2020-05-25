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В униформе бортпроводниц нашли токсичные вещества 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
В униформе бортпроводниц нашли токсичные вещества
Фото: Matthias Schrader / AP
В униформе бортпроводников американской авиакомпании обнаружили токсичные вещества. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo.
Лабораторные испытания, проведенные Ассоциацией бортпроводников (AFA-CWA), выявили в составе формы сотрудников перевозчика Delta Air Lines недопустимый уровень химикатов: примерно в десять раз выше, чем в одежде популярных брендов масс-маркета.
Как отмечает издание, на некачественную форму жаловались более двух тысяч бортпроводников: они заявили, что после ее носки испытывают симптомы аллергии, в том числе, зудящие высыпания, крапивницу, одышку и боль в глазах. Однако авиакомпания, проведя химическую экспертизу, не выявила риска для здоровья сотрудников.
Посчитав, что Delta Air Lines может скрывать масштабы проблемы, профсоюз бортпроводников заказал собственную проверку, которая показала, что пальто и шерстяные брюки авиаработников содержат хром, а он «является токсичным веществом и раздражителем и не должен присутствовать в одежде». В рубашках обнаружили формальдегид, правда, в допустимых пределах. Как отмечается, для исследования использовались только вещи, которые были доставлены в оригинальной упаковке и ни разу не подвергались носке.
В AFA заявили, что подобная история уже возникала с бортпроводниками American Airlines, Alaska Airlines и Southwest Airlines после введения новой формы. Тогда ситуация обернулась скандалом, и перевозчики представили новую униформу, соответствующую высшим стандартам качества.
В авиакомпании Delta Air Lines отказались комментировать лабораторные испытания AFA, отметив, что руководство переводчика уже «вложило средства в тщательное токсикологическое исследование».
«Результаты подтвердили, что наша форма соответствует текстильным стандартам, за исключением дополнительного фартука, который уже удалили из коллекции. Мы проводим работу с сотрудниками, чтобы предложить им множество альтернативных вариантов одежды и обеспечить доступ к ведущим медицинским специалистам страны», — заявил представитель авиакомпании.
В профсоюзе продолжают настаивать на полном отказе от нынешней униформы и ее замене.
Ранее сообщалось, что малайзийская авиакомпания AirAsia представила новую форму для сотрудников, разработанную специально на время пандемии коронавируса. Бортпроводникам предложили носить защитные маски, капюшоны и перчатки из «дышащего, но прочного» материала.
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Комментарии
Компании , Другое , Delta Air Lines
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