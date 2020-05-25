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Сбербанк вошёл в мировой топ-10 по доходности акций 

Секрет Фирмы и ещё 4 7 часов назад
Сбербанк вошёл в мировой топ-10 по доходности акций
Фото: Секрет Фирмы
Сбербанк впервые вошёл в мировой топ-10 компаний по доходности акций, сообщила консалтинговая компания Boston Consulting Group.
Она подсчитала совокупную акционерную доходность (TSR) за 2015–2019 годы. Сбербанк занял в рейтинге шестое место со средней доходностью в 41%.
Лидером рейтинга стала американская технологическая компания Nvidia с показателем 64,8%. На втором и третьем месте — китайские Kweichow Moutai (49,4%) и Wuliangye Yibin (46,8%), которые работают в сфере товаров массового потребления. Сбербанк также опередили стриминговый сервис Netflix (46%) и онлайн-ретейлер Amazon (42,8%).
В свою очередь, Сбербанк обогнал по акционерной доходности производителей одежды Adidas (Германия), Kering (Франция), а также китайский Bank of Ningbo (25,4%). В прошлогоднем рейтинге российский банк был на 48-м месте с TSR на уровне 16,6%.
TSR высчитывается по шести показателям: динамике роста продаж, изменению нормы прибыли, изменению мультипликатора (EBITDA), дивидендному доходу, изменению количества акций и уровня чистого долга. Для банков показатели другие — рост капитала, изменение рентабельности капитала и отношение прибыли к капиталу.
Кроме Сбербанка, из российских компаний в топ-50 попали сырьевые гиганты «Лукойл» (13-е место, 30,4%), «Новатэк» (38-е место, 23,5%) и «Газпром» (47-е место, 21,6%). При этом «Лукойл» по итогам 2018 года входил в топ-10, а «Газпром» попал в рейтинг впервые. За пределами топ-50 оказались МТС, Мосбиржа, «Полюс», «Алроса», «Норникель», Магнитогорский металлургический комбинат, Evraz, НЛМК, «Северсталь», «Татнефть» и «Сургутнефтегаз».
В 2019 году российский рынок был одним из доходных в мире — за год индекс вырос на 36,74%. Это почти в шесть раз больше индекса рынков развивающихся стран, который поднялся на 6,44%. Но на фоне пандемии коронавируса российский индекс упал на 15,3%. В рейтинге Boston Consulting Group 2020 год не учитывается.
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Компании , Недвижимость , Сургутнефтегаз , Татнефть , Amazon , Газпром , Евраз , Сбербанк России , Магнитогорский металлургический комбинат , Алроса , МТС , Московская биржа , Netflix , Лукойл , Новатэк , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель
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