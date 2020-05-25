В Москве отменили плановые проверки бизнеса

Управление Росреестра по Москве отменило плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до конца 2020 года. Такое решение принято в соответствии с поручением правительства Российской Федерации , говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном в понедельник.

Всего в текущем году в столице из-за пандемии коронавируса исключено из графика уже более 70 проверок в части соблюдения требований законодательства в сфере земельного надзора и государственного геодезического надзора.

"Помимо отмены плановых проверок бизнеса, запланированных в Москве Росреестром до конца 2020 года, сокращено и число оснований для организации внеплановых проверок. Так, в соответствии с поручением правительства России их проведение становится возможным только в исключительных ситуациях. Например, в случаях угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также проверок, результатом которых является выдача лицензий", — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя столичного Росреестра Александра Левченкова.

При этом выездные проверки при осуществлении лицензионного контроля будут проводиться столичным Росреестром дистанционно до конца года.