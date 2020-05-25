Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.84
82.00
78.20
Прогноз
01.06 – 08.06
$
72.00
78.30
Индексы и котировки Brent
35.25
+0.03 Золото
1729.20
+0.08 РТС
1201.46
+1.09
Динамика валют
EUR / USD
25.05
1.0893
+0.0085
11.05
1.0808
21.05
13.05
29.04

Росреестр по Москве отменил плановые проверки бизнеса до конца года 

ТАСС и ещё 6 2 часа назад
В Москве отменили плановые проверки бизнеса
Фото: РИА Новости
Управление Росреестра по Москве отменило плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до конца 2020 года. Такое решение принято в соответствии с поручением правительства Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном в понедельник.
Всего в текущем году в столице из-за пандемии коронавируса исключено из графика уже более 70 проверок в части соблюдения требований законодательства в сфере земельного надзора и государственного геодезического надзора.
"Помимо отмены плановых проверок бизнеса, запланированных в Москве Росреестром до конца 2020 года, сокращено и число оснований для организации внеплановых проверок. Так, в соответствии с поручением правительства России их проведение становится возможным только в исключительных ситуациях. Например, в случаях угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также проверок, результатом которых является выдача лицензий", — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя столичного Росреестра Александра Левченкова.
При этом выездные проверки при осуществлении лицензионного контроля будут проводиться столичным Росреестром дистанционно до конца года.
Видео дня. Составлен рейтинг наследников российских миллиардеров
ТАСС: последние новости
Российское ИП Жерара Депардье признали пострадавшим от пандемии коронавируса Российское ИП Жерара Депардье признали пострадавшим от пандемии коронавируса Forbes составил рейтинг богатейших наследников России Forbes составил рейтинг богатейших наследников России Алексея Заботкина назначили зампредом ЦБ РФ Алексея Заботкина назначили зампредом ЦБ РФ
Комментарии
Компании , Другое , Правительство РФ , Росреестр
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы цены на все модели iPhone 12
Названы цены на все модели iPhone 12
В ЦБ рассказали о ситуации в российской экономике
В ЦБ рассказали о ситуации в российской экономике
Чубайс предрек революцию в важной отрасли
Чубайс предрек революцию в важной отрасли
Во время самоизоляции 73 жителя России стали лотерейными миллионерами
Во время самоизоляции 73 жителя России стали лотерейными миллионерами
Приставам запретят изымать у должников мебель
Приставам запретят изымать у должников мебель
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф
00:23
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф
Личный счет
Мигрантам захотели запретить въезд в Россию
03:25
Мигрантам захотели запретить въезд в Россию
Экономика Другое
Европа отказала «Северным потокам»
00:35
Европа отказала «Северным потокам»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение