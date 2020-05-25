Обошлось без «станка»: банки отказались от поддержки ЦБ 

Российские банки отказались участвовать в первом аукционе ЦБ по долгосрочным РЕПО, сообщил регулятор. Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики считают, что это связано с высокой ликвидностью в банковском секторе. Впрочем, даже если часть банков и нуждается в займе у ЦБ, им будет выгоднее подождать следующего аукциона, который пройдет уже после того, как Банк России снова снизит ключевую ставку.

Первый аукцион по долгосрочным РЕПО на 28 дней не состоялся, сообщил Банк России днем 25 мая. Регулятор был готов дать взаймы финансовым организациям 500 млрд рублей под 5,6% годовых, но заявок на получение этих средств от банков не поступило.

В начале марта, когда глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила о внедрении долгосрочных операций РЕПО, некоторые российские СМИ писали, что фактически это приведет к включению «печатного станка». Якобы, Банк России планирует запустить рублевую эмиссию через посредников в виде банков, выдавая им деньги под залог государственных облигаций.

В беседе с «Газетой.Ru» аналитики отметили, что такой итог был вполне предсказуем:

высокая ликвидность в банковском секторе стала основной причиной отсутствия спроса на заемные средства.

«На конец прошлой недели профицит ликвидности в банковском секторе оценивался в 1,54 трлн рублей, в связи с чем неудивительно, что у банков на сегодняшний день нет потребности в краткосрочных заимствованиях у ЦБ», — рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Несостоявшийся аукцион РЕПО — прямое свидетельство того, что россияне стали меньше беспокоиться из-за сохранности своих средств, лежащих на банковских счетах. В марте, когда страх перед надвигающейся пандемией только нарастал, объем депозитов физических лиц в банках, по данным ЦБ, упал на 315 млрд рублей — 1% от их общего объема. А суммарно с начала марта до середины апреля клиенты российских банков обналичили более 1 трлн рублей, сообщало агентство «Прайм».

Это привело к тому, что банки решили обезопасить себя от проблем с ликвидностью, и в течение марта нарастили объем задолженности перед регулятором на 30% (739,37 млрд рублей). Эта сумма стала рекордной с кризисного декабря 2014-го, писал РБК.

В начале мая суммарные требования Банка России к кредитным организациям составляли 505,5 млрд рублей. По данным ЦБ на 25 мая, этот показатель упал до 5,1 млрд

Дополнительным фактором, сказавшимся на сохранении высокой ликвидности в банковском секторе, стала низкая активность юридических лиц, уверены собеседники «Газеты.Ru». Дело в том, что сейчас бизнес очень экономно относится к собственным средствам, лежащим на их банковских счетах, и тратят их только на выплату зарплат и покрытие текущих расходов, сокращая при этом инвестиционные программы.

«Если нет спроса на РЕПО, это значит, население и бизнес не опустошает свои расчетные счета и не срывает деньги с депозитов», — сказал аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

Но даже если у отдельных банков и есть потребность в заемных средствах, они предпочтут подождать конца следующего месяца, когда пройдет очередной аукцион месячных РЕПО, а ключевая ставка, скорее всего, будет еще ниже, чем сейчас.

«Процент по новым месячным РЕПО напрямую привязан к ключевой ставке. И поскольку ЦБ ясно дает понять, что уже в июне он готов снова удешевить наличность, то игрокам рынка проще потерпеть и дождаться раздачи денег по ставке 5,1% вместо сегодняшних 5,6%», — считает Валерий Емельянов. Такое же мнение высказала и Наталья Мильчакова из ИАЦ «Альпари».

Но даже при таком условии история с несостоявшимся аукционом РЕПО может повториться, уверен Валерий Емельянов. Дело в том, что готовность ЦБ выдать банкам 500 млрд рублей на месяц по недельной ставке, давит на короткие ставки и позволяет банкам оперативно перекредитовываться друг у друга.

Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики полагают, что вызвать высокий интерес к аналогичным аукционам Банка России могут только очередные серьезные потрясения в российской экономике. Наталья Мильчакова считает, что это может случиться, если доллар поднимется до 80 рублей и вкладчики снова начнут снимать деньги, чтобы переложить их в валюту. Но даже в этом случае, поясняет Мильчакова, это никак не скажется на средствах юридических лиц, лежащих на депозитах, и суммарный отток средств снова составит 1-2%.

«В обозримой перспективе таких рисков не видно. Если россияне спокойно пережили мартовский обвал рубля, слухи о принудительной раздаче гособлигаций и апрельскую новость о введении налога на депозиты, то вряд ли их что-то смутит в ближайшие недели», — соглашается Валерий Емельянов.

Эксперт добавил, что в этом случае не стоит недооценивать риск, связанный с тем, что юрлица в первый летний месяц «вычистят последние запасы оборотных средств». Но общее ускорение деловой активности так или иначе быстро вернет эти деньги обратно в банковскую систему.

Уже завтра, 26 мая пройдет еще один аналогичный аукцион, но уже сроком на год. Некоторые эксперты считают, что там ситуация может получиться иной. В частности, директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин рассказал РБК, что такие кредиты часто используются банками для финансирования быстрооборачиваемых кредитов.

Но в нынешней ситуации «кредитного бума» за счет долгосрочных РЕПО можно не ждать, рассказал изданию управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество потребительских кредитов в апреле упало на 60% в сравнении с мартовским показателем: с 1,44 до 0,58 млн единиц.