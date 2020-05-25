Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.89
82.00
78.38
Прогноз
01.06 – 08.06
$
72.71
88.00
Индексы и котировки Brent
35.07
–0.48 Золото
1728.92
+0.02 РТС
1203.53
–0.10
Динамика валют
EUR / USD
25.05
1.0911
+0.0103
11.05
1.0808
21.05
13.05
29.04

«Аэрофлот» начнет восстанавливать полеты в июне 

Российская Газета и ещё 1 2 часа назад
«Аэрофлот» назвал сроки восстановления полетов
Фото: РИА Новости
Группа "Аэрофлот" начнет постепенно восстанавливать объемы операционной деятельности в июне, сообщили в компании. Группа 25 мая опубликовала операционные результаты деятельности за апрель и четыре месяца 2020 года.
"После пониженных объемов перевозок в апреле и мае, в июне группа "Аэрофлот" приступает к постепенному восстановлению объемов операционной деятельности", — говорится в сообщении.
Как пояснили в "Аэрофлоте", с 1 июня возобновляет полеты авиакомпания "Победа". На начальном этапе она будет фокусироваться на поступательном возобновлении полетов по внутрироссийским направлениям.
Пассажиропоток в апреле 2020 года снизился на 95,2% в годовом измерении, до 229 тысяч человек. А за четыре месяца этого года группа "Аэрофлот" перевезла 11,4 млн пассажиров, что на 34,7% ниже результата аналогичного периода 2019 года, отметили в компании. Сама компания "Аэрофлот" за этот же период перевезла 7,1 млн пассажиров, на 38,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Группа "Аэрофлот" провела оптимизацию полетной программы против запланированного расписания, снизив объем выставленных креслокилометров в апреле на 90%.
Ранее в Росавиации сообщили, что одобрена заявка группы на получение субсидий. Компании, входящие в группу, кроме "Победы" получили 7,89 млрд рублей господдержки для компенсации убытков, понесенных из-за пандемии.
Видео дня. Составлен рейтинг наследников российских миллиардеров
Российская Газета: последние новости
Forbes опубликовал рейтинг наследников российских миллиардеров Forbes опубликовал рейтинг наследников российских миллиардеров Крупнейший в США сервис аренды авто банкротит дочерние компании из-за COVID-19 Крупнейший в США сервис аренды авто банкротит дочерние компании из-за COVID-19 Названы сферы, в которых вырастет число вакансий на "удаленке" Названы сферы, в которых вырастет число вакансий на "удаленке"
Комментарии
Компании , Авиакомпания "Победа" , Росавиация , Аэрофлот
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США грозит рекордное обрушение добычи нефти
США грозит рекордное обрушение добычи нефти
Назван средний размер банковских вкладов россиян
Назван средний размер банковских вкладов россиян
За бесценок: китайцы могут скупить сланцевиков США
За бесценок: китайцы могут скупить сланцевиков США
В России запретили ввоз топлива
В России запретили ввоз топлива
Китаю предсказали новые проблемы
Китаю предсказали новые проблемы
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф
00:23
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф
Личный счет
Мигрантам захотели запретить въезд в Россию
03:25
Мигрантам захотели запретить въезд в Россию
Экономика Другое
Европа отказала «Северным потокам»
00:35
Европа отказала «Северным потокам»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение