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Бывшие сотрудники Илона Маска построили «убийцу Tesla» 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Бывшие сотрудники Илона Маска построили «убийцу Tesla»
Фото: Reuters
Американский производитель электрокаров Lucid Motors, который вместе с другими крупными игроками отрасли называют «убийцей Tesla», построил завод в пустыне штата Аризона. Предприятие расположилось в 80 километрах от крупнейшего города штата — Финикса. Его площадь составила 6,7 гектара. Об этом пишет Bloomberg.
Американский стартап финансируется саудовским Публичным инвестиционным фондом (Public Investment Fund of Saudi Arabia, PIF). Инвестиции PIF в проект составили 1 миллиард долларов. Пост генерального директора в компании занимает Питер Роулинсон (Peter Rawlinson) — бывший сотрудник Tesla и главный инженер Tesla Model S. Вице-президентом Lucid Motors является Питер Хоххолдингер (Peter Hochholdinger), который в прошлом занимал в компании Илона Маска пост вице-президента по производству на заводе Tesla в Калифорнии.
Строительные работы на фабрике Lucid Motors уже полностью завершены, в настоящее время компания занимается монтажом оборудования. Первую модель электрокара под название Lucid Air компания спустит с конвейера до конца 2020 года. Его стоимость составит около 100 тысяч долларов. Доставлять электрокары покупателям начнут уже в 2021 году.
По началу Lucid Motors собирается производить десятки тысяч автомобилей, однако со временем производство планируют вывести на мощность в 380 тысяч единиц в год. Это больше, чем показатели Tesla. Калифорнийский завод Илона Маска в 2019 году собрал и доставил покупателям примерно 367,5 тысячи электрокаров. Lucid Motors собирается открыть шоурумы в Калифорнии и Флориде в 2020 году, в Чикаго, Нью-Йорке, Вашингтоне и Европе — в 2021-м.
Пандемия коронавируса практически не помешала планам компании запустить завод, отмечает агентство. Власти Аризоны в отличии от руководства других штатов не останавливали строительные работы на своей территории в период эпидемии. Кроме того, компании вовремя удалось решить вопрос с поставками оборудования. Руководство Lucid Motors заявило, что с середины марта компания фактически расширялась: она уже приняла на работу 120 новых сотрудников и открыла дополнительно 250 новых вакансий.
Другим конкурентам Tesla не так повезло. Китайский стартап Byton вынужден был уволить половину работников в Калифорнии и отложить начало сборки автомобилей в Китае. Американская компания Rivian, несмотря на серьезную поддержку со стороны таких инвесторов, как Amazon и Ford, также отложила старт производства своих электрических пикапов.
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Комментарии
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