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Транзит газа по газопроводу Ямал — Европа восстановлен 

ТАСС и ещё 11 55 минут назад
Транзит газа по газопроводу Ямал — Европа восстановлен
Фото: РИА Новости
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Белоруссию и Польшу в Германию восстановлен после полного прекращения поставок во вторник. По итогам прошедшего аукциона польский участок трубы забронирован на среду на 20%. Об этом свидетельствуют данные операторов европейских газопроводов.
По данным германского оператора ГТС Gascade, поставки газа в пункте Мальнов на польско-германской границе с выходных начали постепенно снижаться. При этом во вторник с 08:00 поставки были сведены к нулю. Как пояснил накануне Gascade, с 12:00 вторника прокачка газа по трубе осуществляются в реверсном направлении из Германии в Польшу.
Поставки в западном направлении — из Польши в Германию возобновились в 12:00. С 12:00-13:00 по трубе в направлении Германии было поставлено 9,471 млн кВт ч (897,7 тыс. куб. м).
Срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите газа из России на Запад по польскому участку газопровода Ямал — Европа истек 17 мая. Теперь поставки осуществляются на основе аукционов, проводимых оператором газотранспортной сети Польши — компанией Gaz System.
Во вторник "Газпром" сообщил, что продолжает использовать газопровод Ямал — Европа для транзита газа в Европу и осуществлять поставки газа в соответствии с заявками потребителей по данному маршруту.
Как ранее отмечали эксперты, после окончания долгосрочного контракта польский маршрут может быть использован для балансировки поставок газа в Европу. Снизив прокачку по Ямал — Европе в период слабого спроса в регионе, "Газпром" может больше загрузить "Северный поток" или украинский маршрут, мощности которых уже оплачены, и тем самым сократить свои издержки.
На июнь мощности польского участка газопровода "Ямал — Европа" по итогам прошедшего в мае аукциона зарезервированы примерно на 93%. Ранее аналогичным путем мощности газопровода были зарезервированы на третий квартал 2020 года. По словам пресс-секретаря Gaz-System Ивоны Доминяк, по результатам аукциона было забронировано около 80% доступных мощностей газопровода. Хотя представитель оператора отказалась называть участников торгов, эксперты сходятся во мнении, что единственным участником подобных аукционов был и в ближайшее время будет "Газпром".

О маршруте

Газопровод Ямал — Европа пропускной способностью около 33 млрд куб. м газа в год проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. В настоящее время собственником польского участка трубы является компания EuRoPol GAZ — совместное предприятие "Газпрома" и польской PGNiG (по 48% акций). При этом оператором участка трубы, как и всей газотранспортной системы Польши, является компания Gaz-System.
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