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«Газпрому» предложили разделить проблемы России 

Вероника Полынина и ещё 1 1 час назад
«Газпрому» предложили разделить проблемы России
Фото: Василий Дерюгин / «Коммерсантъ»
Генеральный директор Объединенной компании «Русал» (UC Rusal) Евгений Никитин обратился к правительству России с предложением газифицировать Красноярск, Братск и Иркутстк в рамках программы газификации «Газпрома». Соответствующее предложение было направлено в письме вице-премьеру Виктории Абрамченко, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
По мнению Никитина, без газификации крупных центров Сибири и, в частности, перевода ТЭЦ с угля на газ не удастся сократить выбросы в атмосферу на 22% к 2024 году в рамках федерального проекта «Чистый воздух».
Никитин отметил, что UC Rusal инвестирует значительные средства в улучшение экологической ситуации, но без газификации достичь заметных результатов невозможно.
Глава компании указал, что вопросы строительства магистральной газотранспортной инфраструктуры на территории Красноярского края и Иркутской области выходят за рамки нацпроекта «Экология» и попросил правительство скорректировать документ.
Совокупную потребность в газе Красноярска, Братска и Иркутска глава UC Rusal оценил в 10,9 млрд куб. м в год, из них потребность крупных предприятий — 5,3 млрд куб. м.
Министр энергетики Александр Новак в начале апреля оценивал газификацию Красноярского края в 125 млрд рублей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты зафиксировали рекордный уровень загрязнения воздуха в России. В первом квартале 2020 года уровень загрязнения воздуха вырос на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Видео дня. Возместят ли компании расходы сотрудникам на «удаленке»
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Компании , Григорий Березкин , Александр Новак , Виктория Абрамченко , Евгений Никитин , Газпром , Правительство РФ , Русал
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