«Газпрому» предложили разделить проблемы России 

По мнению Никитина, без газификации крупных центров Сибири и, в частности, перевода ТЭЦ с угля на газ не удастся сократить выбросы в атмосферу на 22% к 2024 году в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Никитин отметил, что UC Rusal инвестирует значительные средства в улучшение экологической ситуации, но без газификации достичь заметных результатов невозможно.

Глава компании указал, что вопросы строительства магистральной газотранспортной инфраструктуры на территории Красноярского края и Иркутской области выходят за рамки нацпроекта «Экология» и попросил правительство скорректировать документ.

Совокупную потребность в газе Красноярска, Братска и Иркутска глава UC Rusal оценил в 10,9 млрд куб. м в год, из них потребность крупных предприятий — 5,3 млрд куб. м.

Министр энергетики Александр Новак в начале апреля оценивал газификацию Красноярского края в 125 млрд рублей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты зафиксировали рекордный уровень загрязнения воздуха в России. В первом квартале 2020 года уровень загрязнения воздуха вырос на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.