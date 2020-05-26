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Figaro: Renault планирует сократить 5 тыс. рабочих мест 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Renault планирует сократить 5 тыс. рабочих мест
Фото: Reuters
Французский автопроизводитель Renault намерен сократить 5 тыс. рабочих мест в рамках плана руководства концерна по масштабной экономии средств. Об том во вторник сообщила газета Le Figaro со ссылкой на свои источники.
По ее информации, сокращение рабочих мест будет происходить не за счет увольнений, а за счет ликвидации должностей выходящих на пенсию сотрудников. Газета также сообщает, что компания согласилась вновь начать в городе Дуэ сборку моделей, которые ранее производились за пределами страны. Как напоминает издание, план по экономии будет представлен руководством Renault в пятницу.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что на поддержку автомобильной отрасли власти намерены направить €8 млрд
Компания Renault находилась в сложной ситуации еще до пандемии коронавируса, однако с ее началом вынуждена была закрыть все свои заводы. Продажи новых машин упали у корпорации в апреле в Европе на 76,3%.
Газета Le Canard enchaîné опубликовала 20 мая не подтвержденные пока официально сведения о том, что руководство Renault хочет перепрофилировать крупное предприятие в городе Флен (департамент Ивелин, юго-западнее Парижа). Также возможно закрытие еще трех заводов в различных регионах страны.
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Комментарии
Компании , Эмманюэль Макрон , Renault , Le Figaro
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