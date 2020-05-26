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Российские долларовые миллиардеры приобрели $62 млрд за время пандемии 

Газета.Ru и ещё 9 2 часа назад
Российские миллиардеры разбогатели за время пандемии
Фото: Газета.Ru
Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд за время пандемии, пишет Forbes.
Отмечается, что теперь состояние самых богатых людей России составляет $454 млрд в сравнении с $392 млрд (данные от 18 марта).
Больше всего состояние увеличилось у основного владелеца "Норильского никеля" Владимира Потанина — на $6,4 млрд, с $19,7 до $26,1 млрд На втором месте — председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, чьи доходы возросли с $17,1 млрд до $22,5 млрд На третьем месте — совладелец НЛМК Владимир Лисин. 18 марта его состояние оценивалось в $18,1 млрд, сейчас — $21 млрд
По оценкам Forbes, по всему миру за время пандемии больше всего заработали те бизнесмены, чья деятельность связана с интернетом.
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