Российские миллиардеры разбогатели за время пандемии

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Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд за время пандемии, пишет Forbes.

Отмечается, что теперь состояние самых богатых людей России составляет $454 млрд в сравнении с $392 млрд (данные от 18 марта).

По оценкам Forbes, по всему миру за время пандемии больше всего заработали те бизнесмены, чья деятельность связана с интернетом.