Новые санкции: США торопятся остановить «Северный поток-2»

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Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил намерение Вашингтона ввести новые санкции против проекта "Северный поток — 2". Об этом американский дипломат заявил в опубликованном во вторник интервью газете "Хандельсблат".

"Новые санкции находят одобрение всех партий", — сказал он. "Несмотря на избирательную кампанию, процесс принятия законопроекта может быть очень быстрым", — заявил Гренелл.

Как пишет "Хандельсблат", американцы намерены если не предотвратить само завершение строительства трубопровода, то помешать действительному введению "Северного потока — 2" в эксплуатацию.