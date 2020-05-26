Новые санкции: США торопятся остановить «Северный поток-2»

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Посол США в ФРГ подтвердил планы новых санкций Вашингтона против «Северного потока — 2» 

ТАСС и ещё 2 43 минуты назад
Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил намерение Вашингтона ввести новые санкции против проекта "Северный поток — 2". Об этом американский дипломат заявил в опубликованном во вторник интервью газете "Хандельсблат".
"Новые санкции находят одобрение всех партий", — сказал он. "Несмотря на избирательную кампанию, процесс принятия законопроекта может быть очень быстрым", — заявил Гренелл.
Назван способ остановить "Северный поток—2"
Как пишет "Хандельсблат", американцы намерены если не предотвратить само завершение строительства трубопровода, то помешать действительному введению "Северного потока — 2" в эксплуатацию.
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Компании , Видео , Экономика , Ричард Гренелл , Handelsblatt
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