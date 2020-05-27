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«Роснефть» создала «дочку» для работы в Ливане 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
«Роснефть» создала «дочку» для работы в Ливане
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
"Роснефть" создала дочернюю структуру Levante Storage S. A. R. L. (Sole Partner) для работы в Ливане, следует из списка аффилированных лиц нефтяной компании.
Новая компания зарегистрирована в Бейруте, столице Ливана. Структура включена в список аффилированных лиц "Роснефти" 26 февраля.
В конце января 2019 года "Роснефть" сообщала, что договорилась с министерством энергетики и водных ресурсов Ливана о передаче "Роснефти" в операционное управление терминала по хранению нефтепродуктов в городе Триполи (второй по величине город Ливана и главный порт на севере страны) на 20 лет. Договоренность также предполагает проведение работ по его реконструкции и расширению.
Глава "Роснефти" Игорь Сечин тогда отмечал, что реализация проектов на Ближнем Востоке является одним из стратегических направлений развития для компании для укрепления присутствия в регионе. Он отмечал, что это будет способствовать развитию международного трейдинга и не исключал дальнейшего расширения сотрудничества с Ливаном.
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Комментарии
Компании , Игорь Сечин , Минэнерго , Роснефть
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