McDonald’s повысит зарплаты сотрудникам в России

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s с 1 июня повысит оклады и почасовые ставки сотрудникам предприятий в России, сообщили в пресс-службе российского офиса компании.

«С 01 июня 2020 года Макдоналдс повышает оклады и почасовые ставки сотрудников предприятий. Увеличиваются зарплаты работников, инструкторов по обучению, техников, специалистов отделов кадров и менеджеров более 630 корпоративных предприятий Макдоналдс в России», — говорится в сообщении.

Годовой фонд оплаты труда компания увеличила на 600 млн руб., сохранив при этом все рабочие места и внедрив программы, «направленные на поддержание благосостояния сотрудников», отметили в McDonald’s.

Повышение зарплат не распространяется на сотрудников франчайзинговых партнеров компании в России, которые самостоятельно определяют свою кадровую и зарплатную политику.

По данным компании, более 500 сотрудников, чей текущий доход в связи с временными ограничениями оказался ниже 50% от среднего за февраль-март этого года, либо ниже МРОТ, уже получили от McDonald’s адресную финансовую помощь. На данную программу компания будет направлять более 20 млн руб. ежемесячно, пока не вернется к прежним темпам работы после снятия ограничений.