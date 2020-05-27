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McDonald’s объявил о повышении зарплат сотрудникам в России 

Rambler News Service и ещё 1 55 минут назад
McDonald’s повысит зарплаты сотрудникам в России
Фото: ТАСС
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s с 1 июня повысит оклады и почасовые ставки сотрудникам предприятий в России, сообщили в пресс-службе российского офиса компании.
«С 01 июня 2020 года Макдоналдс повышает оклады и почасовые ставки сотрудников предприятий. Увеличиваются зарплаты работников, инструкторов по обучению, техников, специалистов отделов кадров и менеджеров более 630 корпоративных предприятий Макдоналдс в России», — говорится в сообщении.
Годовой фонд оплаты труда компания увеличила на 600 млн руб., сохранив при этом все рабочие места и внедрив программы, «направленные на поддержание благосостояния сотрудников», отметили в McDonald’s.
Повышение зарплат не распространяется на сотрудников франчайзинговых партнеров компании в России, которые самостоятельно определяют свою кадровую и зарплатную политику.
По данным компании, более 500 сотрудников, чей текущий доход в связи с временными ограничениями оказался ниже 50% от среднего за февраль-март этого года, либо ниже МРОТ, уже получили от McDonald’s адресную финансовую помощь. На данную программу компания будет направлять более 20 млн руб. ежемесячно, пока не вернется к прежним темпам работы после снятия ограничений.
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Компании , Другое , Личный счет , McDonald's
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