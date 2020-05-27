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Банк России аннулировал лицензию «Морган Стэнли Банка» 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
ЦБ аннулировал лицензию «Морган Стэнли Банка»
Фото: Reuters
Банк России приказом от 27 мая 2020 года аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Морган Стэнли Банк" (Москва), говорится в сообщении регулятора.
В приказе ЦБ отмечается, что решение об аннулировании лицензии принято в связи с решением единственного участника о его добровольной ликвидации банка.
Банк не является участником системы страхования вкладов.
По величине активов "Морган Стэнли Банк" занимал 279 место в банковской системе Российской Федерации.
"Морган Стэнли Банк" был зарегистрирован ЦБ в 2005 году. По данным регулятора, банк располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
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Компании , Другое , Морган Стэнли Банк , Центральный банк России
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