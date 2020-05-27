ЦБ аннулировал лицензию «Морган Стэнли Банка»

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В приказе ЦБ отмечается, что решение об аннулировании лицензии принято в связи с решением единственного участника о его добровольной ликвидации банка.

Банк не является участником системы страхования вкладов.

По величине активов "Морган Стэнли Банк" занимал 279 место в банковской системе Российской Федерации.

"Морган Стэнли Банк" был зарегистрирован ЦБ в 2005 году. По данным регулятора, банк располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.